الأهلي يُكلف الدرندلي برئاسة بعثة السوبر بالإمارات

الدرندلي رئيسًا لبعثة الأهلي في الإمارات.

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، تكليف خالد الدرندلي، أمين الصندوق بالقلعة الحمراء، برئاسة بعثة الفريق المسافرة إلى الإمارات، لخوض مباراة السوبر المصري.

الأهلي "بطل الدوري"، سيواجه الزمالك "بطل الكأس"، في مباراة كأس السوبر المصري، يوم 20 فبراير الجاري، على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وبعد اجتماع مجلس إدارة الأهلي، قرر الخطيب تكليف خالد الدرندلي، أمين الصندوق بالقلعة الحمراء، برئاسة بعثة الفريق التي ستسافر إلى الإمارات.

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ومن المقرر أن تسافر بعثة الأهلي إلى أبو ظبي يوم الإثنين المقبل، للدخول في معسكر مغلق، قبل خوض مباراة السوبر المصري أمام الزمالك.

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وبعد مباراة السوبر، سيتجدد اللقاء بين الأهلي والزمالك، مرة ثانية في بطولة الدوري المصري الممتاز بالقاهرة، يوم 24 فبراير الجاري.

ويستعد الزمالك لخوض مباراة كأس السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي مساء يوم الجمعة المقبل، في العاصمة القطرية الدوحة، على أن تعود بعثة الفريق الأبيض إلى القاهرة، ثم تسافر إلى الإمارات.

ويلعب الأهلي مباراته المقبلة يوم الجمعة، أمام فريق المصري البورسعيدي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.