الأهلي يكشف عن موعد مشاركة تيسير الجاسم في التدريبات

أبلغ اللاعب إدارة نادي الوحدة وإدارة ناديه الأهلي برغبته في العودة للفريق من جديد وقطع إعارته

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أعلن النادي الأهلي السعودي عن عودة القائد تيسير الجاسم للفريق من جديد عقب نهاية مشواره سريعاً مع نادي الوحدة.

وكان الجاسم قد خرج معاراً من نادي الأهلي قبل انطلاق الموسم الجاري، لينضم إلى الوحدة لمدة موسم واحد.

وبعد نهاية النصف الأول من الإعارة أبلغ اللاعب إدارة نادي الوحدة وإدارة ناديه الأهلي برغبته في العودة للفريق من جديد وقطع إعارته.

تيسير الجاسم يعود للمشاركة اليوم في تدريبات #الأهلي عقب نهاية فترة إعارته إلى نادي #الوحدة.

(@ALAHLI_FC :📸) pic.twitter.com/ryuNOL9OZm — موقع قول السعودي (@GoalSA) January 26, 2019

الحساب الرسمي لنادي الأهلي عبر "تويتر" قال : " تشهد تدريبات الفريق الكروي الأول بالنادي #الأهلي مساء اليوم مشاركة الكابتن تيسير الجاسم عقب نهاية فترة إعارته إلى نادي الوحدة وعودته مجدداً إلى الأهلي".

تشهد تدريبات الفريق الكروي الأول بالنادي #الأهلي مساء اليوم مشاركة الكابتن تيسير الجاسم عقب نهاية فترة إعارته إلى نادي الوحدة وعودته مجدداً إلى الأهلي . pic.twitter.com/N8TjeSxknS — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) January 26, 2019

ميدو المدير الفني لنادي الوحدة، كان قد أبلغ موافقته على قطع إعارة اللاعب والعودة مجدداً إلى ناديه، محترماً رغبته في ذلك.