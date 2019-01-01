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الأهلي يكشف عن موعد مشاركة تيسير الجاسم في التدريبات

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أبلغ اللاعب إدارة نادي الوحدة وإدارة ناديه الأهلي برغبته في العودة للفريق من جديد وقطع إعارته
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

أعلن النادي الأهلي السعودي عن عودة القائد تيسير الجاسم للفريق من جديد عقب نهاية مشواره سريعاً مع نادي الوحدة.

وكان الجاسم قد خرج معاراً من نادي الأهلي قبل انطلاق الموسم الجاري، لينضم إلى الوحدة لمدة موسم واحد.

وبعد نهاية النصف الأول من الإعارة أبلغ اللاعب إدارة نادي الوحدة وإدارة ناديه الأهلي برغبته في العودة للفريق من جديد وقطع إعارته.

الحساب الرسمي لنادي الأهلي عبر "تويتر" قال : " تشهد تدريبات الفريق الكروي الأول بالنادي #الأهلي مساء اليوم مشاركة الكابتن تيسير الجاسم عقب نهاية فترة إعارته إلى نادي الوحدة وعودته مجدداً إلى الأهلي".

ميدو المدير الفني لنادي الوحدة، كان قد أبلغ موافقته على قطع إعارة اللاعب والعودة مجدداً إلى ناديه، محترماً رغبته في ذلك.

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