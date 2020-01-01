الأهلي يكشف حقيقة "بيان" رحيل السويسري فايلر

فايلر يقترب من الرحيل عن الأهلي

أصدر النادي الأهلي، اليوم الخميس، بيانًا رسميًا، لينفي تمامًا ما تردد مؤخرًا حول رحيل السويسري رينيه فايلر المدير الفني، وأنهم لم يصدروا أي بيانات رسمية حتى الآن في هذا الشأن.

وكانت تقارير قد أشارت إلى رحيل فايلر عقب مران اليوم في الأهلي، بدون الاجتماع مع الخطيب كما كان محدد له جلسة لوضع النقاط فوق الحروف وحسم مصير المدرب السويسري مع الأحمر.

وقال محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي: "النادي لم تصدر عنه أي قرارات أو بيانات تخص قطاع الكرة، لا سيما الفريق الأول لكرة القدم".

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وأضاف: "إن البيان الذي يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وكل ما جاء فيه غير صحيح بالمرة، وإن علاقة الأهلي ومديره الفني شأن داخلي".

ويسعى الأهلي في الوقت الحالي للتوصل إلى اتفاق مع رينيه فايلر من أجل البقاء مع الفريق حتى نهاية منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وأكدت تقارير أن المدير الفني للأهلي لا يرغب في استكمال البطولة، ويرغب في الرحيل في أول أكتوبر المقبل كما ينص عقده مع الأحمر كما أشارت الصحف.