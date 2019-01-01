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الأهلي يكرم ساليف كوليبالي ويودعه قبل رحيله

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كوليبالي
كوليبالي سيرحل عن الأهلي، بعد إعلان القلعة الحمراء عن الاستغناء عن خدماته

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

كرم أعضاء الجهاز الفني لفريق الأهلي، المدافع المالي ساليف كوليبالي، بعد انتهاء التدريبات الجماعية للفريق اليوم الأثنين.

الأهلي يستعد لمواجهة فريق شبيبة الساورة الجزائري، بالجولة الثانية، ضمن منافسات المجموعة الرابعة، بدوري أبطال إفريقيا.

واجتمع محمد يوسف المدرب العام للأهلي مع كوليبالي، ووجه له الشكر على الفترة التي قضاها داخل النادي الأهلي خلال الموسم الجاري.

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محمد يوسف أهدى ساليف كوليبالي درع وعلم النادي الأهلي، وهدية تذكارية للاعب، تقديرًا لمجهوداته والتزامه كلاعب محترف مع الأهلي، حتى اليوم الأخير له بالقلعة الحمراء.

وتمنى يوسف التوفيق للمدافع المالي في مشواره المقبل داخل المستطيل الأخضر، مشيرًا إلى تقدير الجهاز الفني وإدارة وجماهير النادي لكل ما قدمه مع الأهلي.

ومن جانبه، وجه ساليف كوليبالي الشكر إلى محمد يوسف، مبديًا سعادته بالفترة التي قضاها داخل النادي الأهلي، معتبرًا تجربته من أهم محطاته الكروية.

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