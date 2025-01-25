بينما تطالب الجماهير بصفقات جديدة .. الأهلي يجهز لرحيل لاعبه في الميركاتو الشتوي!

بعد فهد الحمد..

لا تزال جماهير النادي الأهلي، تطالب الإدارة بالصفقات الجديدة، مع تبقي أيام قلائل على غلق باب الانتقالات الشتوية، في دوري روشن السعودي، الخميس المُقبل، وفق بيان المركز الإعلامي الذي أكد عزم الإدارة على جلب الصفقات.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

وأعلن الأهلي، عن توقيع مخالصة مالية مع مدافع الفريق الكروي الأول، فهد الحمد، ليغادر قلعة الراقي، فيما يبدو النادي الجداوي قريبًا من توديع لاعب آخر خلال الأيام المُقبلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وذكر الإعلامي الرياضي أحمد العجلان، عبر منصة (إكس)، بأن نادي نيوم، الذي يلعب في دوري يلو للدرجة الأولى، يرغب في التعاقد مع علي الأسمري، لاعب وسط الأهلي، كما بات قريبًا من إتمام الاتفاق مع الراقي على حسم الصفقة.

ويلعب الأسمري في صفوف الأهلي، منذ عام 2017، حيث قدم من نادي أحد، فيما ينتهي عقد اللاعب في الصيف المُقبل، علمًا بأن لاعب الوسط، صاحب الـ28 عامًا، شارك في 12 مباراة هذا الموسم، سجل خلالها هدفًا واحدًا في مرمى الرائد.

GOAL

ويعتمد الأهلي في مركز الوسط، على الثنائي الإيفواري فرانك كيسييه وزياد الجهني، وكذلك البرازيلي أليكساندر جوميز، هذا الموسم، فيما يحتل الراقي، المركز الخامس في جدول دوري روشن السعودي، برصيد 29 نقطة من 16 مباراة، فيما ضمن التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث يحتل وصافة مجموعة الغرب، برصيد 16 نقطة، بفارق الأهداف عن الهلال المتصدر.