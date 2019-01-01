الأهلي يُعين عبد العزيز النهدي متحدثًا رسميًا له

جملة من القرارات الإدارية للنادي السعودي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

اتخذ أحمد بن بكر الصائغ الرئيس الجديد لمجلس إدارة أهلي جدة السعودي جُملة من القرارات الإدارية فور فوزه بالتزكية، أبرزها تعيين عبد العزيز النهدي متحدثًا رسميًا باسم النادي.

وفاز الصائغ برئاسة أهلي جدة لأربع سنوات قادمة بالتزكية بعد خلو قائمة المرشحين من أحد غيره، خلال الانتخابات التي أجريت مساء اليوم في النادي السعودي.

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وقد عين الصائغ فور توليه مقاليد الأمر الأمير منصور بن مشعل بن عبد العزيز مشرفًا عامًا على الكرة بالنادي الأهلي، وسيعمل تحت قيادته عددًا من المسؤولين.

إذ تولى محمد الحارثي مدير قطاع الناشئين والشباب، وتولى أحمد بامعوضه مهمة المدير التنفيذي لكرة القدم، وعُين ماجد الطويرقي مديرًا للفريق الأول، وأخيرًا محمد شلية إداريًا للفريق الأول.

وأصدرت الإدارة برئاسة الصائغ قرارًا بتعيين النهدي مديرًا لمركز الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي الإعلامي ومتحدثًا رسميًا باسم النادي.

وفنيًا، أصدرت الإدارة الجديدة قرارًا بتعيين برانكو إيفانكوفيتش مديرًا فنيًا للفريق الأول بالنادي.