الأهلي يعلن موافقته على إعارة صالح جمعة وحسين السيد

الأهلي يوافق على إعارة حسين السيد وصالح جمعة في فترة الانتقالات الشتوية.

أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن موافقة ناديه، على إعارة الظهير الأيسر حسين السيد، ولاعب الوسط صالح جمعة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وابتعد حسين السيد وصالح جمعة عن قائمة الأهلي الفترة الماضية، بقرار من الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، لعدم قناعته بهما فنيًا.

وأشار عبد الحفيظ خلال تصريحات لموقع "في الجول" إلى أنه عقد جلسة مع حسين السيد وصالح جمعة، وأخبرهما بموقف الأهلي بالموافقة على إعارتهما.

وقال عبد الحفيظ: "الأهلي وافق على إعارة حسين السيد وصالح جمعة، لمنحهما الفرصة للمشاركة في المباريات، ونرحب بأي عرض يصل لاستعارة أي منهما في مصر أو من الخارج".

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مدير الكرة بالأهلي تابع: "وصلنا أكثر من عرض بالفعل من صالح جمعة وحسين السيد بالفعل، ولكن لم تصل المفاوضات لمرحلة الإقناع بالنسبة للأهلي أو اللاعب".

ولعب صالح جمعة مع الأهلي 69 مباراة، استطاع خلالها أن يسجل 12 هدف، وصنع 13 آخرين لزملائه، وحصل مع المارد الأحمر على 4 بطولات دوري ولقب كأس مصر.