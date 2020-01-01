الأهلي يعلن مدة غياب رمضان صبحي عن الملاعب

رمضان صبحي سيغيب عن الملاعب لفترة تتراوح بين 14 إلى 21 يومًا.

أعلن النادي الأهلي، عن حاجة رمضان صبحي، جناح الفريق الأحمر، لفترة تتراوح بين 14 إلى 21 يومًا، للعودة إلى المشاركة في تدريبات الفريق الجماعية الفترة القادمة.

وأشار الأهلي عبر موقعه الرسمي إلى أن رمضان صبحي سيبدأ تنفيذ مرحلة جديدة من برنامجه التأهيلي، تحت إشراف طارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل، من أجل التعافي من إصابته في العضلة الخلفية.

رمضان صبحي سيبدأت برنامجه التأهيلي، خلال الساعات المقبلة، بعد خضوعه لآشعة أثبتت التئام المزق بنسبة 80%، ليصبح في حاجة للتأهيل لمدة تتراوح بين 14 إلى 21 يومًا.

وبعد الانتهاء من البرنامج التأهيلي، سيعود رمضان صبحي إلى التدريبات الجماعية للفريق الأحمر، بشكل تدريجي، استعدادًا للعودة إلى الملاعب.

الشحات ينضم لقائمة الأهلي لمواجهة طنطا

وبعد عودة رمضان صبحي إلى المباريات، سيتم الدفع به على أجزاء من المباريات، لحين استعادة لياقته البدنية بشكل كامل.

وصرح رمضان صبحي خلال الفترة الماضية، أنه يحتاج فترة لمدة أسبوعين، من أجل العودة للمشاركة في المباريات من جديد.

ويستعد الأهلي لمواجهة طنطا مساء اليوم الأربعاء، بالجولة الثالثة عشر، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.