الأهلي يُعلن قيد أليو بادجي في القائمة المحلية

الأهلي كان قد تعاقد مع السنغالي أليو بادجي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية

أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، قيد الوافد السنغالي الجديد أليو بادجي مهاجم الفريق محليًا بعد وصول البطاقة الدولية الخاصة باللاعب.

الأهلي كان قد تعاقد مع السنغالي أليو بادجي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، قادمًا من صفوف رابييد فيينا النمساوي لمدة 4 سنوات ونصف لتدعيم هجوم الفريق.

عبد الحفيظ قال في تصريحات للموقع الرسمي للنادي إن الساعات القليلة المقبلة تشهد قيد اللاعب في القائمة الإفريقية، مؤكدًا أن العمل جارٍ في الوقت الحالي لإتمام عملية قيد اللاعب.

وكان عبدالحفيظ قد أكد أمس أن النادي تسلم البطاقة الدولية للسنغالي أليو بادجي، مهاجم الفريق الجديد، من أجل بداية مشواره مع الفريق.

وتم قيد الوافد الجديد على النادي الأهلي بدلاً من اللاعب المغربي وليد أزارو الذي رحل على سبيل الإعارة لنادي الاتفاق السعودي.

في سياق أخر، خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تدريبات بدنية قوية تحت إشراف توماس بينكيل مخطط الأحمال بالجهاز الفني صباح اليوم الخميس.

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وأدى اللاعبون تدريبات بدنية في بداية المران، في إطار الاستعداد لمواجهة النجم الساحلي التونسي المقرر إقامتها الأحد المقبل في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.