مران الأهلي .. عودة أزارو وغياب سليمان وجلسة بين عبد الحفيظ وفايلر

الأهلي واصل تدريباته في التتش

واصل الأهلي المصري تدريباته مساء اليوم الثلاثاء تحت إشراف مديره الفني رينيه فايلر في ملعب مختار التتش بمقره في الجزيرة، وقد قرر الجهاز الفني إقامة المران مرة واحدة يوميًا عند الساعة الرابعة عصرًا لمدة أسبوع.

وقد بدأ النادي يوم أمس الإثنين المرحلة الثانية من الإعداد خلال فترة التوقف الدولية بعد نهاية فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون، وحدد الجهاز الفني بشكل مبدئي الأسبوع المقبل موعدًا لخوض مباراة ودية، على أن يتحدد طرفها في وقت لاحق.

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وشارك في مران اليوم المهاجم وليد أزارو بعد عودته من المغرب في الموعد المتفق عليه، فيما غاب وليد سليمان عن التدريب.

وواصل قائد الفريق "حسام عاشور" تنفيذ برنامجه الاستشفائي للتخلص من حالة الإجهاد العضلي تمهيدًا للعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية مع زملائه، وقد خاض اللاعب جزءً من التدريب قبل أن يتوجه لصالة الألعاب الرياضية لاستكمال تدريباته الخاصة هناك.

وعلى هامش التدريب، اجتمع المدرب السويسري رينيه فايلر مع مدير الكرة سيد عبد الحفيظ بهدف التنسيق للمرحلة القادمة من برنامج الإعداد خلال فترة التوقف الدولي الحالية واستعدادًا لعودة النشاط الكروي في أواخر نوفمبر الجاري.

يُذكر أن الأهلي سيستأنف مسيرته في الدوري المصري بمواجهة الجونة في 25 نوفمبر الجاري، ومن ثم سيخوض أولى مبارياته في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا وستكون أمام النجم الساحلي في تونس يوم 29 نوفمبر.