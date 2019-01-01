سيد عبد الحفيظ يُعلن تجدد إصابة محمود متولي

مدافع الأهلي سيغيب مجددًا

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي تجدد إصابة مدافع الفريق محمود متولي وحاجته للغياب مجددًا عن التدريبات والمباريات.

وكان اللاعب القادم من الإسماعيلي خلال سوق الانتقالات الصيفي الأخير قد تعرض لتمزق في العضلة الخلفية خلال مباراة الزمالك في السوبر المصري خلال سبتمبر الماضي.

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وقد غاب اللاعب عن المران منذ تلك المباراة، وما أن عاد للتدريبات الجماعية حتى عاودته نفس الإصابة مجددًا مما سيُبعده عن التدريب واللعب ما يقرب من 5 أسابيع.

ولعب متولي مباراتين مع الأهلي هذا الموسم، وقد ارتدى قميصه مقابل 15 مليون جنيه مصري.

من جانب آخر، يستأنف الفريق تدريباته بعد غدٍ الإثنين عقب نهاية فترة الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر للاعبين وبدأت منذ العودة من الإمارات مساء الأربعاء الماضي.

وسيبدأ اللاعبون المرحلة الجديدة من التدريبات بخوض برنامجًا بدنيًا خاصًا وضعه مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني توماس بينكيل.

يُذكر أن الأهلي يستعد لاستئناف مسيرة الدوري المصري بمواجهة الجونة في 25 نوفمبر الجاري، ومن ثم سيخوض أول مبارياته في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا وستكون أمام النجم الساحلي في تونس يوم 29 نوفمبر.