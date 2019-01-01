الأهلي يُحدد المبلغ المطلوب لإطلاق سراح "دياز"

اللاعب مصر على الرحيل لكن للأهلي رأي آخر

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يبدو أن مسلسل باولو دياز والأهلي السعودي سيتواصل بنفس الإثارة حتى الحلقة الأخيرة، سواء كانت النهاية برحيل المدافع التشيلي أو غلق سوق الانتقالات وبقائه في جدة.

وكان دياز قد انتقل للأهلي الصيف الماضي قادمًا من سان لورينزو ووقع عقدًا يمتد لـ3 سنوات قادمة، وقد زعمت مصادر صحفية أرجنتينية وقتها أن الصفقة كلفت النادي السعودي ما يقرب من 7 ملايين دولار.

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ويُعد اللاعب من أبرز العناصر الدفاعية في الدوري السعودي، ويأمل الأهلي في الحفاظ عليه لقيادة خط الدفاع الموسم القادم في إطار سعي النادي لاستعادة الأمجاد والفوز بالألقاب.

وتلقى اللاعب التشيلي عدة عروض أبرزها من ريفربليت، وقد أبدى ووالده رغبة كبيرة وبشكل متكرر في الرحيل عن السعودية، علمًا أن الأهلي رفض عرض العملاق الأرجنتيني في يناير الماضي.

صحيفة الجزيرة السعودية أوضحت أن موقف إدارة الأهلي مازال ثابتًا وهو رفض كل العروض القادمة للتعاقد مع صاحب الـ24 عامًا، سواء من أمريكا اللاتينية أو أوروبا.

وأضافت الصحيفة أن إدارة الراقي اشترطت الحصول على 5.5 مليون دولار مقابل التخلي عنه.