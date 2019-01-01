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الأهلي يُجدد عقد علي معلول وكريم نيدفيد

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بحسب تصريحات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

كشفت تقارير صحفية مصرية عن توصل إدارة النادي الأهلي لاتفاق مع اللاعب الدوي التونسي علي معلول لتجديد تعاقده مع الفريق، بجانب اللاعب كريم نيدفيد.

وبحسب تصريحات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، لموقع "فيلجول" أعلن عن تجديد تعاقد الثنائي.

وكشف عبد الحفيظ أن عقد علي معلول تم تجديده لمدة ثلاث مواسم، كما تم تجديد تعاقد كريم نيدفيد 5 مواسم.

وبحسب التقارير فأن معلول قد جدد تعاقده لمدة موسمين مع الأهلي، لينتهي بنهاية موسم 2021/2022".

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وكان الأهلي قد تعاقد مع علي معلول صاحب الـ 29 عاماً قادماً من نادي الصفاقسي التونسي منذ صيف 2016.

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