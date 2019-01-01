الأهلي يُجدد عقد علي معلول وكريم نيدفيد

بحسب تصريحات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية مصرية عن توصل إدارة النادي الأهلي لاتفاق مع اللاعب الدوي التونسي علي معلول لتجديد تعاقده مع الفريق، بجانب اللاعب كريم نيدفيد.

وبحسب تصريحات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، لموقع "فيلجول" أعلن عن تجديد تعاقد الثنائي.

وكشف عبد الحفيظ أن عقد علي معلول تم تجديده لمدة ثلاث مواسم، كما تم تجديد تعاقد كريم نيدفيد 5 مواسم.

تقارير صحفية تشير إلى أن #الأهلي قام بتجديد عقد لاعبه التونسي علي معلول لمدة موسمين آخرين، لينتهي في 2021/2022.🗞️ pic.twitter.com/fXXuMbi5me — جول مصر (@goaleg) February 9, 2019

وبحسب التقارير فأن معلول قد جدد تعاقده لمدة موسمين مع الأهلي، لينتهي بنهاية موسم 2021/2022".

وكان الأهلي قد تعاقد مع علي معلول صاحب الـ 29 عاماً قادماً من نادي الصفاقسي التونسي منذ صيف 2016.