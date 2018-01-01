الأهلي يتقدم بعرض رسمي للتعاقد مع حسين الشحات

قامت إدارة التعاقدات بالنادي منذ تكليفها بهذا الأمر بإرسال عرض رسمي لنادي العين الإماراتي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أعلن النادي الأهلي المصري التقدم بشكل رسمي بعرض لإدارة نادي العين الإماراتي من أجل التعاقد مع اللاعب الدولي المصري حسين الشحات.

الموقع الرسمي للنادي القاهري قال : "قامت إدارة التعاقدات بالنادي منذ تكليفها بهذا الأمر بإرسال عرض رسمي لنادي العين الإماراتي؛ لضم اللاعب حسين الشحات خلال فترة الانتقالات الشتوية".

وأضاف موقع الأهلي المصري : "ينتظر الأهلي الرد على العرض المشار إليه.. كما أن ما تردد عن تفاصيل مالية بخصوص ضم اللاعب كلام مغلوط".

وشهدت الفترة الماضية حالة جدل كبيرة حول وجود مفاوضات بين اللاعب وإدارة النادي الاهلي من أجل الانضمام للفريق.

ويعد اللاعب هدفاً للأهلي منذ الموسم الماضي، إلا أن مغالاة مسؤولي نادي مصر للمقاصة حرم الأهلي من التعاقد مع اللاعب.

نسر النادي @AlAhly 🦅 ونسر من نسور قرطاج 🇹🇳



الظهير الأيسر الطائر، علي معلول أحد أفضل 25 لاعبًا عربيًا باختيار @GoalAR 👏



تمنياتنا لك يا علي بالعودة السريعة للملاعب ومزيدًا من التقدم والأداء المميز مع ناديك ومنتخب بلادك 🙏#جول25 pic.twitter.com/AKPIsMyh53 — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 29, 2018

يُذكر أن حسين الشحات كان قد ألمح من قبل رغبته في ارتداء قميص النادي الأهلي، مشيراً إلى أنه شرف كبير لأي لاعب.