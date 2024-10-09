أمل الأهلاوية تحول إلى سراب! .. خالد الشنيف يُعلن إقالة أحد مدربي دوري روشن السعودي

الجمهور الأهلاوي يعيش لحظة غضب على المدرب ماتياس يايسله

كشف الإعلامي خالد الشنيف عن إقالة رسمية لأحد مدربي دوري روشن السعودي لكن دون الكشف عن اسمه، ليمنح عشاق الأهلي الأمل في أن يكون المدرب المقصود هو ماتياس يايسله المدير الفني لفريقهم.

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الجمهور الأهلاوي يعيش حالة من الغضب على المدرب بسبب سوء النتائج وآخرها الخسارة أمام الهلال والقادسية والخروج من كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الجندل الناشط في دوري يلو السعودي.

الأهلاوية يُطالبون عبر منصات التواصل الاجتماعي والمنابر الإعلامية بإقالة المدرب الألماني والتعاقد مع أحد الأسماء الكبيرة لقيادة فريقهم، وقد منحهم الشنيف الأمل في أن يكون المدرب المقال هو يايسله لكن صحيفة اليوم السعودية حولت ذلك الأمر سريعًا إلى سراب.

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الصحيفة أوضحت أن نادي الخلود أقال بالفعل مدربه باولو دوراتي من منصبه لسوء النتائج، مشيرة إلى أن المدرب المخضرم خوسيه سييرا هو من سيتولى تدريب الفريق خلفًا للراحل البرتغالي.

الخلود لم يُعلن رسميًا بعد عن إقالة دوراتي، وهو ما يُبقي بعض الأمل للأهلاوية في أن يكون المدرب المقصود في حديث الشنيف هو يايسله.