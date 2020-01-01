الأهلي ووادي دجلة: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباراة الأهلي أمام وادي دجلة في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز، والمقرر إقامتها على ستاد القاهرة الدولي..

الأهلي 2 × 0 وادي دجلة

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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صافرة النهاية.. الأهلي يفوز بثلاث نقاط جديدة على حساب وادي دجلة بالفوز بهدفين نظيفين، شكرًا على حسن المتابعة وإلى اللقاء في مباريات أخرى.

93' جوووووووووووووووووووووووول للأهلي! قذيفة لا تصد ولا ترد من حمدي فتحي

90' سبع دقائق وقت محتسب بدلًا من الضائع

80' وادي دجلة يستحوذ حاليًا على الكرة والأهلي يتراجع إلى الدفاع.

75' دقيقة لالتقاط الأنفاس

72' تسديدة قوية من ياكوبو يتعامل معها الشناوي بطريقة خاطئة ولكنه يتمكن بالإمساك بها في نهاية المطاف رغم محاولات مروان حمدي خطفها.

69' فرصة خطيرة للغاية للأهلي، جيرالدو من الجبهة اليُسرى في شبه انفراد ويطلق قذيفة لكن يتصدى لها عبد المنصف، ترتد لبادجي الذي سددها أيضًا ولكن خارج المرمى.

67' بعد مداولات طويلة وذهاب الحكم لتقنية الفيديو.. هدف وادي دجلة يُلغى بداعي التسلل والأهلي يواصل التقدم بهدف نظيف.

63' جوووووووووووووووووووووووووووول.. وادي دجلة يتعادل عبر مروان حمدي من رأسية ردت له بعد ارتطامها في القائم.

58' الشناوي ينقذ هدفًا محققًا عبر مروان حمدي ثم يحتسب الحكم الانفراد تسلل من الأساس.

52' حمدي فتحي يسقط على الأرض ويتألم ويخرج خارج الملعب الآن للعلاج.

الآن بداية الشوط الثاني.. هل ينجح الأهلي في الحفاظ على تقدمه؟

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف نظيف عبر مروان محسن، استراحة ونعود في الشوط الثاني.

46' رامي ربيعة يرتقي ويصوب كرة برأسه من داخل منطقة الستة أمتار ولكن تأتي أعلى من المرمى.

45' دقيقتان وقت محتسب بدلًا من الضائع.

41' جووووووووووووووووووووووووول.. الأهلي يحرز هدف المقدمة من عرضية لجيرالدو وضعها مروان محسن برأسه في الشباك.

40' عبد المنصف يتصدى لكرة الجزاء!

39' ركلة جزاء للأهلي بعد عرضية جاءت في يد المهاجم مروان حمدي، محمد قفشة سيسدد الركلة.

36' حمدي فتحي يسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء ولكن تأتي خارج المرمى.

31' عرضية جديدة من الجبهة اليُمنى على رأس مروان محسن، إلا أن رأسيته وجدت تصدٍ مميز من عبد المنصف.

23' فرصة جديدة للأهلي عبر أليو بادجي من رأسية ولكن ضعيفة في يد محمد عبد المنصف.

18' وادي دجلة يطالب بركلة جزاء بعد تمريرة لمروان حمدي أمام المرمى قابلها رامي ربيعة بكتف قانوني على خصمه، الحكم والفيديو أكدوا أنه لا توجد ركلة جزاء.

13' استحواذ شبه مطلق من الأهلي في مقابل تراجع واضح من وادي دجلة، هل يستغل الأهلي هذا الاستحواذ ويدرك هدف المقدمة؟

9' وادي دجلة يهدر هدفًا محققًا بعد انفراد من محمد رضا ولكن الشناوي يتعملق ويتصدى للكرة بنجاح

6' ماذا أضعت يا جيرالدو!!!!! الشيخ من الجبهة اليمنى ومن داخل منطقة الجزاء يرسل عرضية أرضية مرت من أمام الأنجولي بصورة غريبة والمرمى فارغ.

2' الفرصة الأولى للأهلي من عرضية رائعة من أحمد الشيخ لمروان محسن داخل منطقة الجزاء لكن تسديدته أتت في منتصف المرمى وتصدى لها عبد المنصف.

بداية المباراة! هل يتمكن الأهلي من مواصلة الانتصارات؟

تشكيل الأهلي:

التشكيل | 4-4-2

محمد الشناوي

أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - محمد هاني

جيرالدو - حمدي فتحي - محمد مجدي قفشة - أحمد الشيخ

مروان محسن - أليو بادجي

البدلاء: علي لطفي – محمود وحيد – أحمد فتحي - وليد سليمان – أليو ديانج – جونيور أجايي – محمد شكري – عربي بدر – محمد فخري

تشكيل وادي دجلة:

التشكيل | 4-3-3

محمد عبد المنصف

يعقوبو - خالد رضا - محمود مرعي - أحمد رمضان بيكهام

محمود عبد العاطي - محمد رضا بوبو - أحمد سعيد

حسام عرفات - مروان حمدي - رفيق كابو

📝 تشكيل #وادي_دجلة للقاء #الاهلي المقرر انطلاقته في تمام الـ

🕗 08:00 PM ضمن منافسات الدوري المصري موسم 2019-2020 #شجع_وادي_دجلة 💛🦌🖤 pic.twitter.com/mJyj0njkRU — FC (@wadideglafc) September 4, 2020

في الوقت نفسه فإن وادي دجلة يصارع من أجل الابتعاد تمامًا عن مراكز الهبوط، ويدخل المباراة بروح عالية بعد الفوز على المقاصة 3-1 في المباراة الماضية، ذلك الفوز الذي جعله يرتقي للمركز الثالث عشر برصيد 23 نقطة.

يتصدر النادي الأحمر جدول ترتيب الدوري برصيد 62 نقطة وبفارق 17 نقطة كاملة عن أقرب الملاحقين، بيراميدز، وبفارق 20 نقطة عن الغريم الأزلي الفارس الأبيض.

الأهلي وبعد الهزيمة في الديربي من الزمالك تمكن من الفوز بصعوبة على الجونة بهدف نظيف قبل أن ينتصر بسهولة على المصري، ويود الاستمرار في الانتصارات قبل المعترك الأفريقي.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في التغطية المباشرة الكتابية لمباراة الأهلي ووادي دجلة في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري المصري، والتي تقام على ستاد القاهرة.