وليد سليمان يرد على منتقديه برسالة غامضة

لاعب الأهلي ترددت شائعات كثيرة عنه خلال الفترة الماضية

خرج وليد سليمان؛ لاعب الأهلي المصري، عن صمته، ليرد على كافة الشائعات التي أثيرت حوله خلال الفترة الماضية.

مسؤولو القلعة الحمراء كانوا قد أعلنوا مؤخرًا تجديد عقد صاحب الـ35 عامًا، ليبقى في صفوف الشياطين الحمر حتى نهاية موسم 2021-2022.

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وزعمت بعض التقارير الصحيفة أن سليمان تسبب في أزمة بالفريق، حيث ادعت أنه طلب أن يكون صاحب العقد المالي الأكبر بين زملائه من اللاعبين المصريين، مما أدخله في مشكلات مع عدد من اللاعبين وعلى رأسهم أحمد فتحي؛ ظهير أيمن الفريق.

سليمان كتب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، رسالة غامضة لمنتقديه ومرددوا الشائعات، حيث علق: "القافلة تسير و…………".

صاحب الـ35 عامًا يلعب في صفوف الشياطين الحمر منذ صيف عام 2011، حيث انضم لهم قادمًا من إنبي.

وشارك الجناح الأيمن خلال الموسم الجاري في 24 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها تسعة أهداف، ولم يصنع أي هدف.

يذكر أن الأهلي أعلن مؤخرًا رحيل الثلاثي شريف إكرامي، حسام عاشور وأحمد فتحي عن صفوفه بنهاية الموسم الجاري، مجانًا، إذ تنتهي عقودهم في يونيو المقبل.

ويأتي رحيل إكرامي وفتحي بقرار منهما، حيث فضل الأول خوض تجربة جديدة للحصول على فرصة المشاركة وهو ما اتفق معه عليه مسؤولو الأهل، بينما رفض فتحي عرض التجديد رغم تمسك النادي به.