الأهلي وفيتا كلوب: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة الأهلي أمام فيتا كلوب والتي تقام باستاد القاهرة لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا

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الأهلي 2 × 1 فيتا كلوب

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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15' طوفان هجمات الأهلي يستمر بعد بينية من أليو ديانج إلى أفشة داخل منطقة الجزاء، وسددها أفشة أرضية ولكن كرته تمر بجوار القائم.

12' أووووووووه فرصة خطيرة للأهلي بعد عرضية من الجانب الأيسر لعبها أيمن أشرف وقابلها أفشة برأسية، تصدى لها الحارس وأبعدها الدفاع إلى ركنية.

10' أول الفرص الخطرة للاهلي من الجانب الأيسر عن طريق أفشة حاول لعبها بشكل عرضي ولكن دفاع فيتا كلوب يبعدها ويستمر التعادل السلبي.

7' إصابة محمود وحيد لاعب الأهلي، ودخول ياسر إبراهيم بدلًا منه.

5' مرور خمس دقائق من الشوط الأول ولازال التعادل السلبي يسيطر على الأجواء دون خطورة.

والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة.

تشكيل الأهلي:

التشكيل| 4-2-3-1

محمد الشناوي

محمود وحيد - أيمن أشرف - بدر بانون - محمد هاني

أليو ديانج - عمرو السولية

جونيور أجاي - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات

والتر بواليا

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر لمباراة الأهلي أمام فيتا كلوب في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، والمقامة على استاد القاهرة الدولي.