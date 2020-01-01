الأهلي وغزل المحلة: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة الأهلي أمام غزل المحلة في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز، والمقامة على ملعب وي السلام الأهلي..

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الأهلي 0 × 0 غزل المحلة

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تشكيل الأهلي:

التشكيل | 4-2-3-1

محمد الشناوي

علي معلول - بدر بانون - أيمن أشرف - محمد هاني

عمرو السولية - أليو ديانج

جيرالدو - محمد مجدي "أفشة" - كهربا

محمد شريف

البدلاء: علي لطفي - محمود وحيد - أحمد رمضان "بيكهام" - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - أكرم توفيق - حمدي فتحي - صلاح محسن - أحمد ياسر ريان

تشكيل غزل المحلة:

التشكيل | 4-4-2

محمد البشبيشي

محمد فتح الله - محمد سامي - هاني عادل - فتحي مبروك

أحمد عادل -أحمد الندري - خالد رسلان - إسلام فؤاد

أحمد الشيخ - عبده يحيي

بينما تعادل زعيم الفلاحين مع نادي سموحة ١/١، تسعى كتيبة موسيماني لتحقيق الفوز في ظل صراعه للحفاظ على اللقب، بينما أبناء خالد عيد يريدون استعادة ذكريات الماضي وتعزيز موقفهم مبكرًا في جدول الترتيب.

بدأ المارد الأحمر مشواره في الدوري بفوز على مصر للمقاصة بنتيجة ٣/١ وبآداء متميز.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة الأهلي أمام غزل المحلة في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.