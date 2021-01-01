الأهلي وطلائع الجيش: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة الأهلي أمام طلائع الجيش والتي تقام باستاد السلام (الأهلي) لحساب الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري

اضغط هنا للدخول إلى مركز المباراة

الأهلي 2 × 1 طلائع الجيش

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

90+5' نهاية المباراة بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف.

90+4' أوووه الرد السريع كان سيأتي من ناصر منسي لاعب الجيش، لولا تألق الشناوي ووجود تسلل، بعد عرضية من الجانب الأيمن قابلها منسي تسديدة أرضية تصدى لها الشناوي والحكم احتسب تسلل.

90+1' جوووووووووووووووووووول الهدف الثاني للأهلي، عن طريق جونيور أجاي بعد عرضية من الجانب الأيمن ارتدت من محمد بسام وتصل إلى أجاي الذي يسدد الكرة بقوة في الشباك.

89' الحكم يحتسب خمس دقائق وقت محتسب بدل ضائع.

86' أوووووووه فرصة خطرة لطلائع الجيش بعد خطأ من دفاع الأهلي، استغله أحمد سمير الذي مرر الكرة إلى إسلام محارب، وبدوره مررها إلى ناصر منسي الذي انفرد بمرمى الشناوي ولكن حارس الأهلي يتألق ويتصدى لتسديدة منسي.

81' مراوغة من أحمد سمير لدفاع الاهلي من الجانب الأيمن، ويلعب عرضية أرضية قوية تمر من الشناوي ولكن الدفاع يبعدها قبل أن تصل لمهاجمي الجيش.

79' أوووه أخطر فرص الشوط الثاني من نصيب الأهلي، بعد عرضية من الجانب الأيمن هيئتها بواليا لكهربا الذي سدد تسديدة قوية ولكن بسام يتألق ويتصدى لها، ولكن الحكم يشير لوجود تسلل على كهربا.

74' تسديدة من طلائع الجيش ولكن تمر أعلى مرمى الأهلي.

69' مجهود فردي من جونيور أجاي في الجانب الأيمن ولعب عرضية قابلها أفشة بكرة رأسية ولكنها تعلو مرمى محمد بسام.

65' مرور ثلث ساعة من مجريات الشوط الثاني، ولا تغيير في النتيجة حتى الآن.

61' هجمة للاهلي بعد مجهود فردي من جونيور أجاي وتوغله إلى منطقة جزاء طلائع الجيش، ويسدد ولكن الدفاع ينجح في إبعاد الكرة عن مناطق الخطورة.

57' عرضية للجيش من الجانب الأيمن عن طريق أحمد هاني، تصدى لها الشناوي وأبعدها ولكنه سقط بعدها مصابًا بعد تدخل مع عمرو جمال.

53' عرضية من الجانب الأيسر لطلائع الجيش قابلها أحمد سمير برأسية ولكنها تخرج إلى ركلة مرمى للأهلي.

50' بداية هادئة من الطرفين للشوط الثاني وانحصار اللعب في وسط الملعب.

46' انطلاق الشوط الثاني من المباراة.

📸| أبرز لقطات الشوط الأول لمباراة الأهلي وطلائع الجيش🦅#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/hkhpMA1LfF — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) February 28, 2021

45+3' نهاية الشوط الأول من المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

45+2' محاولة أخيرة للاهلي عن طريق محمد مجدي أفشة ولكن تسديته يبعدها الدفاع.

45' الحكم يحتسب ثلاث دقائق وقت محتسب بدل ضائع.

43' أوووووووه فرصة خطرة لصالح طلائع الجيش بعد عرضية من الجانب الأيمن قابلها عمرو جمال برأسية من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الشناوي بثبات ويحافظ على التعادل.

38' هدوء في أحداث المباراة بعد هدف التعادل، وانحصار اللعب في وسط الملعب، مع توقف المباراة لعلاج أيمن أشرف.

32' جوووووووووووووووووول هدف التعادل للاهلي عن طريق جونيور أجاي بكرة رأسية بعد عرضية من الجانب الأيسر لعبها أفشة.

30' محاولات من الأهلي للعودة وتسجيل هدف التعادل، وتسديدة من محمد مجدي أفشة من خارج منطقة الجزاء ولكنها تمر بجوار القائم.

27' جووووووووووووووول الهدف الأول في المباراة لصالح طلائع الجيش، عن طريق أحمد سمير بعد تنفيذه للركلة الحرة بطريقة رائعة سكنت شباك المارد الأحمر.

24' ركلة حرة مباشرة لطلائع الجيش من منطقةة خطيرة وبطاقة صفراء لجونيور أجاي بعد تدخله على أحمد هاني، وتوقف المباراة لإصابة لاعب الجيش.

19' توقف المباراة لإصابة بدر بانون وخروجه لتلقي العلاج اللازم.

15' تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء للأهلي عن طريق حسين الشحات ولكن محمد بسام يتألق ويتصدى لها ببراعة.

10' مرور عشر دقائق من الشوط الأول وسيطرة من طلائع الجيش ومحاولات مستمرة على مرمى الأهلي.

7' أووووووه أولى الفرص الخطرة في اللقاء كانت من نصيب طلائع الجيش بعد تمريرة من عمرو جمال وصلت إلى أحمد سمير الذي توغل بين دفاعات الأهلي وسدد تسديدة أرضية قوية تصدى لها الشناوي، وأبعدها الدفاع بعد ذلك إلى ركنية.

5' مرور خمس دقائق من عمر المباراة لازالت مرحلة جس النبض قائمة بين الفريقين.

والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة

تشكيل طلائع الجيش:

التشكيل| 4-2-3-1

محمد بسام

محمد ناصف - أحمد علاء - مهاب علي - أحمد هاني

مهند لاشين - عمرو السيسي

أحمد سمير - مصطفى جمال - إبراهيم كونيه

عمرو جمال

تشكيل الأهلي:

التشكيل| 4-2-3-1

محمد الشناوي

محمود وحيد - بدر بانون - أيمن أشرف - محمد هاني

حمدي فتحي - عمرو السولية

جونيور اجاي - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات

محمد شريف

أما طلائع الجيش يريد الخروج بنتيجة إيجابية أمام المارد الاحمر، للهروب من مناطق الهبوط وإيقاف نزيف النقاط الذي يتعرض له الفريق في الفترة الأخيرة.

يعود الأهلي بعد فترة من الغياب للدوري المصري الممتاز، وذلك بعد الحصول على برونزية كأس العالم للأندية وخوض مباراتين في دوري أبطال إفريقيا، ويسعى لتحقيق الفوز للعودة إلى المركز الثاني بشكل مؤقت في انتظار باقي مبارياته المؤجلة.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر لمباراة الأهلي أمام طلائع الجيش في الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري، على ستاد السلام (الأهلي).