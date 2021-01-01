الأهلي وسيراميكا: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا لحساب الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز، والمقامة بستاد السويس الجديد..

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سيراميكا 0 × 0 الأهلي

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نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف، استراحة ونواصل.

45' دقيقة وقت محتسب بدلًا من الضائع.

42' قذيفة من أليو ديانج مرة اخرى لكنها تغالط المرمى وتأتي خارج الملعب.

40' شادي حسين يسبق أيمن أشرف إلى منطقة الجزاء ولكن الشناوي ينقض على الكرة ويخرجها قبل أن يلمسها المهاجم في الشباك.. فرصة محققة تضيع.

34' فرصة خطيرة للغاية للأهلي.. تسديدة قوية جدًا من أليو ديانج يتصدى لها عامر عامر، ترتد وتعود للمالي ويسدد الكرة أرضية بجوار القائم الأيمن بأمتار.

32' والتر بواليا يتسلم كرة داخل منطقة الجزاء ويسدد كرة أتت ضعيفة في يد عامر عامر.

25' استحواذ للأهلي ولكن من دون خطورة تذكر، مباراة مملة من الطرفين حتى الآن.

18' فرصة أخرى خطيرة للأهلي، ركنية من معلول هيأها بواليا برأسه إلى بيكهام الذي سددها قوية ولكن عامر عامر تألق وأمسك بالكرة.

14' اختراق لحسين الشحات من الجبهة اليُمنى وتسديدة قوية لكن تألق فيها عامر عامر وتحولت إلى ركنية.

8' فرصة أخرى خطيرة للغاية لسيراميكا، عرضية من الجبهة اليُسرى عبر أحمد محسن انقض عليها الشناوي في اللحظة المناسبة قبل أن تصل إلى مهاجم سيراميكا.

4' اختراق رائع من قبل لاعبي سيراميكا وتمريرة رائعة لشادي حسين داخل منطقة الجزاء لكنه سددها بغرابة شديدة خارج المرمى.

2' الظهور الأول للأهلي في مناطق أصحاب الأرض، عرضية رائعة من الجبهة اليُمنى باتجاه بواليا إلا أنه لم يتمكن من لمسها وتحويلها إلى الشباك.

الآن تنطلق المباراة!

تشكيل الأهلي

التشكيل | 4-3-3

محمد الشناوي

على معلول – بدر بانون – أيمن أشرف – محمد رمضان بيكهام

حمدي فتحي – أليو ديانج – أكرم توفيق

طاهر محمد طاهر - والتر بواليا – حسين الشحات

اليكم تشكيل فريقنا في مباراة سيراميكا ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز 🦅



🔴 #يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/LDIL7NrIgI — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) January 8, 2021

تشكيل سيراميكا

التشكيل | 4-2-3-1

عامر عامر

أحمد محسن - خالد صبحي - طارق سامي - رجب بكار

كوامي بونسو - محمود نبيل

محمد توني – محمد إبراهيم – شريف دابو

شادي حسين

الأهلي يريد تعويض آخر مباراة له في الدوري، بعد تعادله السلبي أمام وادي دجلة، والفوز للعودة إلى صدارة ترتيب الدوري من جديد.

على الجانب الآخر، يريد سيراميكا كليوباترا، الصاعد حديثًا للدوري المصري، العودة إلى الانتصارات بعد السقوط في آخر مباراتين، واستمرار التواجد بقرب المربع الذهبي.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الأهلي وسيراميكا في الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.