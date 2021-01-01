الأهلي وسونديب: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة الأهلي أمام سونديب والتي تقام بملعب السلام لحساب إياب مباريات دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا

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الأهلي 0 × 0 سونديب

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13' جوووووووووووووول الهدف الأول للنادي الأهلي عن طريق طاهر محمد طاهر، بعد تمريرة طولية من وليد سليمان وصلت إلى طاهر الذي سدد الكرة في الشباك بعد انفراده بالحارس.

8' سيطرة من الأهلي، وسط تراجع من الضيوف ولكن دون خطورة حقيقية حتى الآن على مرمى سونديب.

5'مرور خمس دقائق من المباراة ولازال الهدوء يسيطر على الأجواء

والآن مع صافرة الحكم وانطلاق المباراة!

تشكيل الأهلي:

يبدأ المدرب بيتسو موسيماني بالتشكيل التالي:

التشكيل| 4-2-3-1

على لطفي

أحمد رمضان بيكهام – بدر بانون – ياسر إبراهيم – علي معلول.

حمدي فتحي – أليو ديانج.

وليد سليمان – محمد شريف – طاهر محمد طاهر.

أحمد ياسر ريان.

الأهلي يدخل اللقاء، وهو يريد مصالحة جماهيره بعد التعادل السلبي الأخير أمام وادي دجلة في الدوري المصري، كما يريد حسم بطاقة تأهله لدور المجموعات من البطولة الأفريقية، ومواصلة القتال للحفاظ على لقبه.

وكان الأهلي قد تغلب على سونديب، في مباراة الذهاب، بهدف دون رد سجله، اللاعب المالي أليو ديانج.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر لمباراة الأهلي أمام سونديب بطل النيجر، في إياب دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا، على استاد السلام (الأهلي).