الراقي لن يحصل على دعم من وزارة الرياضة

رصد بعض الإعلاميين مفارقة غريبة في فشل النادي الأهلي السعودي في تقييم الحوكمة، مشككين في معايير التقييم، التي تضعها وزارة الرياضة.

الراقي هو النادي الوحيد الذي فشل في الحوكمة، وبذلك لن يحصل على دعم من وزارة الرياضة، لتزيد معاناته الإدارية والمالية خلال الفترة المقبلة. (طالع التفاصيل)

الإعلامي الرياضي خالد البدر، علق على نتائج الحوكمة، إذ كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الأهلي شهر يناير متصدرًا قائمة إستحقاق الدعم الاستراتيجي للأندية، إحتاج 8 أشهر ليُصبح مُتذيّلاً للقائمة في شهر سبتمبر؟".

وأضاف: "هل هناك معايير واضحة للتقييم، بالتأكيد لاأحد يعرف شيء عن ذلك، بعكس متطلبات وإشتراطات الكفاءة المالية التي باتت واضحة ومفهومة لدى المتلقي والمسؤول".

#الأهلي شهر يناير متصدرًا قائمة إستحقاق الدعم الاستراتيجي للأندية، إحتاج 8 أشهر ليُصبح مُتذيّلاً للقائمة في شهر سبتمبر؟



هل هناك معايير واضحة للتقييم، بالتأكيد لاأحد يعرف شيء عن ذلك، بعكس متطلبات وإشتراطات الكفاءة المالية التي باتت واضحة ومفهومة لدى المتلقي والمسؤول. — خالد البدر (@KhaleadBader) September 27, 2021

فيما جاء تعليق الإعلامي عبد العزيز الغيامة: "حقيقة ومنطق | بين يناير 2021 وسبتمبر 2021 نحو تسعة أشهر بين صدارة التقييم للنادي الأهلي ثم تذيله للتقييم ذاته !!، كيف حدث ذلك .. لا أحد يعرف كيف تقاس استراتيجية دعم الأندية .. وكما قلت كثيراً في الموسم الماضي أن هذه الاستراتيجية ليست واضحة كما هي حال شقيقتها الكفاءة المالية".

حقيقة ومنطق |



بين يناير 2021 و سبتمبر 2021 نحو تسعة أشهر بين صدارة التقييم للنادي الأهلي ثم تذيله للتقييم ذاته !!.



كيف حدث ذلك .. لا أحد يعرف كيف تقاس استراتيجية دعم الأندية .. وكما قلت كثيراً في الموسم الماضي أن هذه الاستراتيجية ليست واضحة كما هي حال شقيقتها الكفاءة المالية. pic.twitter.com/zEvFvVLij4 — عبد العزيز الغيامة (@ALGHIAMAH) September 27, 2021

يذكر أن الأهلي يحتل المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد خمس نقاط فقط من ست مباريات.