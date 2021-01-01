الأهلي وبيراميدز: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة الأهلي أمام بيراميدز والتي تقام بملعب الدفاع الجوي لحساب الجولة العاشرة من الدوري المصري

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الأهلي 0 × 0 بيراميدز

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90+4' نهاية المباراة بالتعادل السلبي بين الطرفين.

93' أوووووووووووه تسديدة صاروخية من دونجا من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها الشناوي بثبات ويحافظ على نظافة مرماه.

90' جهاد جريشة حكم اللقاء يحتسب 4 دقائق وقت محتسب بدل ضائع.

86' اقل من أربع دقائق على نهاية الوقت الأصلي للمباراة، مع استمرار التعادل السلبي.

83' أووووووه فرصة خطيرة للأهلي بعد عرضية من الجانب الأيمن قابلها بواليا بتسديدة ولكن إكرامي يتألق ويحافظ على نظافة شباكه ويحولها إلى ركنية.

82' ركلة حرة مباشرة لبيراميدز نفذها عبد الله السعيد قابلها علي جبر برأسية ولكنها تمر بسلام على مرمى المارد الأحمر.

80' سيطرة من لاعبي الأهلي خلال الدقائق الأخيرة بحثًا عن الهدف الأول، وتهديد مرمى بيراميدز في أكثر من مرة.

77' هدف ملغي للأهلي عن طريق والتر بواليا، بعد العودة لتقنية الفيديو، لوجود خطأ على المهاجم الكونغولي ضد شريف إكرامي.

73' أووووووه انفراد من والتر بواليا مهاجم الأهلي بمرمى بيراميدز، ولكن المهاجم الكونغولي مرر الكرة وتدخل عمر جابر في الوقت المناسب ليحولها إلى ركنية.

70' هدوء نسبي في احداث المباراة، وانحصار اللعب في وسط الملعب مع استمرار التعادل السلبي.

63' انطلاقة من رمضان صبحي من الجانب الأيسر، وتدخل أيمن أشرف في الوقت المناسب.

60' مرور ربع ساعة من الشوط الثاني، ولازال التعادل السلبي يسيطر على النتيجة، مع أداء أفضل بشكل نسبي من الشوط الأول.

57' أووووه تمريرة خاطئه من الشناوي نجح في استغلالها رمضان صبحي وضغط على مرمى الأهلي ولكن أيمن أشرف ينجح في خطف الكرة من رمضان بالوقت المناسب.

55' سيطرة من لاعبي بيراميدز على مجريات الشوط الثاني، ولكن دون هجمات خطرة على مرمى المارد الأحمر.

52' كرة طولية على دفاع بيراميدز، لمسها حسين الشحات بيده والحكم يشهر له بطاقة صفراء.

46' بداية الشوط الثاني من المباراة.

45+2' نهاية الشوط الاول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

44' إصابة أحمد فتحي لاعب بيراميدز، وخروجه ونزل عمر جابر بدلًا منه.

42' أووووه فرصة خطيرة لبيراميدز توغل رمضان صبحي وراوغ أكثر من لاعب ومرر الكرة إلى جون أنطوي الذي سددها بعيدًا عن المرمى.

38' أقل من عشر دقائق على نهاية المباراة، ومازال التعادل السلبي يسيطر على النتيجة.

34' عرضية من الجانب الأيسر للأهلي نفذها طاهر محمد طاهر تصدى لها إكرامي بسهولة.

28' أولى الفرص الخطرة في اللقاء وكانت من نصيب الأهلي، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء وتصدى لها إكرامي بثبات.

25' ركلة حرة مباشرة للاهلي من مكان مميز على مشارف منطقة الجزاء، وبطاقة صفراء لأحمد سامي لاعب بيراميدز.

20' مباراة هادئة واللعب منحصر في وسط الملعب حتى الآن، ولم تصل إلى المستوى المطلوب من جماهير الكرة المصرية.

14' سيطرة من الاهلي على مجريات اللعب، ولكن دون تهديد على مرمى إكرامى.

10' مرور عشر دقائق من عمر المباراة، ولازال التعادل السلبي سيطر على أجواء اللقاء دون خطورة حقيقية على أي من الفريقين حتى الآن.

7' إصابة محمد هاني لاعب الأهلي، وخروجه من المباراة بعد شكوته من إصابة عضلية.

4' كرة عرضية من الجانب الأيسر نفذها أفشة كادت أن تشكل خطورة، لولا خروج إكرامي في الوقت المناب والتصدي للكرة.

والآن مع صافرة بداية المباراة.

تشكيل بيرامديز:

يعتمد بيرامديز على قوة هجومية ضاربة لمواجهة المارد الأحمر، بقيادة رمضان صبحي، عبد الله السعيد، وجون أنطوي

التشكيل| 4-3-3

شريف إكرامي

أحمد توفيق - علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي

إريك تراوري - دونجا - طارق طه

رمضان صبحي - جون أنطوي - عبد الله السعيد

تشكيل الأهلي:

يقود محمد شريف هجوم المارد الأحمر، بينما يتواجد أيمن أشرف وبدر بانون في قلب دفاع الشياطين الحمر.

التشكيل| 4-2-3-1

محمد الشناوي

علي معلول - أيمن أشرف - بدر بانون - محمد هاني

عمرو السولية - حمدي فتحي

حسين الشحات - محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر

محمد شريف

اليكم تشكيل فريقنا لمواجهة بيراميدز في الدوري 🦅



🔴|#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/btyHTt5Tve — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) January 26, 2021

على الجانب الآخر، بيراميدز لم يحقق الفوز إلا في مباراتين خلال آخر خمس مباريات خاضها في الدوري، ويحتل حاليًا المركز الخامس برصيد 13 نقطة، وبفارق خمس نقاط عن الجونة صاحب المركز الثالث.

الأهلي يدخل المباراة بعد فوز مثير في آخر مباراة على المقاولون العرب، ويريد خلال المباراة الحالية، تحقيق الفوز لمواصلة التواجد على صدارة الدوري الذي يحتل فيه المركز الأول برصيد 20 نقطة، بالتساوي مع الزمالك.

مباراة هامة وخاصة تجمع بين الفريقين، في قمة من قمم الدوري المصري، وتعد آخر استعدادات الأهلي قبل المشاركة في كأس العالم للأندية، بينما يريد بيراميدز كسر سلسلة تذبذب النتائج وتحقيق الفوز على بطل الدوري.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر لمباراة الأهلي أمام بيراميدز في الجولة العاشرة من الدوري المصري، على ملعب الدفاع الجوي.