الأهلي والهلال: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر الكتابي لمباراة الأهلي والهلال في الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي تقام باستاد الأمير عبد الله الفيص

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الهلال 1 × 0 الأهلي

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45+3' نهاية الشوط الأول بتقدم الهلال بهدف دون رد.

44' الحكم يحتسب ثلاث دقائق وقت محتسب بدل ضائع.

40' أوووووووه طوفان هجمات للأهلي في الدقائق الأخيرة لتسجيل هدف التعادل، ولكن العارضة تتصدى لتسديدة قوية من على الأسمري من خارج منطقة الجزاء.

36' الحكم يراجع تفنية الفيديو، لاحتمالية وجود بطاقة حمراء على كويلار بسبب تدخل عنيف على لاعب الأهلي، ولكن الحكم يكتفي بالبطاقة الصفراء ويأمر باستمرار اللعب.

31' تسديدة من بيريرا من خارج منطقة الجزاء، تمر بسلام على مرمى الأهلي وتخرج إلى ركلة مرمى.

25' محاولات من لاعبي الأهلي لتسجيل هدف التعادل، واعتماد لاعبي الهلال على الهجمات المرتدة.

19' انحصار اللعب في وسط الملعب وهدوء في أحداث المباراة.

15' مرور ربع ساعة من مجريات المباراة والنتيجة تشير إلى تقدم الهلال بهدف دون رد.

10' جوووووووووووووووووووووووووووووووووول الهدف الأول في المباراة لصالح الهلال عن طريق سالم الدوسري، تبادل التمريرات بين لاعبي الموج الأزرق ووصلت إلى سالم الذي رواغ دفاع الراقي داخل منطقة الجزاء وسدد تسديدة قوية سكنت الشباك.

5' مرور خمس دقائق من عمر الشوط الأول.

والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة..

تشكيل الأهلي:

التشكيل| 4-2-3-1

محمد اليامي

أليوسكي - عبد الباسط هندي - دانكلير - محمد خبراني

محمد المجحد - فيليب برادرايتش

الحسن نداو - علي الأسمر - عبد الرحمن غريب

عمر السومة

تشكيل الهلال:

التشكيل| 4-2-3-1

عبد الله المعيوف

ناصر الدوسري - علي البليهي - محمد جحفلي - محمد البريك

سلمان الفرج - جوستافو كويلار

سالم الدوسري - ماثيوس بيريرا - لوسيانو فييتو

جوميس

المباراة المقرر إقامتها على ملعب الأمير عبد الله الفيصل تمثل أهمية خاصة للأهلي بعد تعافيه من البداية السيئة للموسم وتحقيقه لانتصارين متتاليين على الاتفاق ثم الطائي.

الهلال منتشٍ بالانتصار الآسيوي وسيظل هكذا حتى النهائي، كما أنه يتواجد حاليًا في المركز الرابع برصيد 15 نقطة، لذلك فلا بديل عن الفوز للحاق بالمتصدر ضمك، صاحب الـ18 نقطة ومباراتين إضافيتين.

وتأتي قلعة الكؤوس في المركز الثامن برصيد 11 نقطة، وقد أعاد الانتصاران الأخيران الأمل في المنافسة على درع الدوري مجددًا.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الأهلي والهلال في الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.