الأهلي والنصر: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لمباراة الأهلي والنصر ضمن مباريات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر والمقامة على استاد السلام

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الأهلي 1 × 1 النصر

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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61' أووووووووووه فرصة خطيرة للاهلي، ركلة ركنية قابلها رامي ربيعة برأسية قوية، أبعدها حسن حسين لاعب النصر من على خط المرمى.

55' جووووووووووووووووووول هدف التعادل للنصر، بعد عرضية أرضية من الجانب الأيسر لعبها أحمد داهش قابلها أحمد الصعيدي بتسديدة قوية سكنت الشباك.

51' محاولة للاهلي عن طريق صلاح محسن وعرضية من الجانب الأيسر ولكنها تخرج إلى ركلة مرمى.

46' انطلاق الشوط الثاني من المباراة.

45+2' نهاية الشوط الاول من المباراة بتقدم الأهلي بهدف دون رد.

45+1' جوووووووووووووووووووووول الهدف الأول للأهلي عن طريق وليد سليمان بعد استلامه الكرة التي أبعدها دفاع النصر وأطلق تسديدة قوية سكنت الشباك.

43' كرة طولية أبعدها حارس النصر، ووصلت إلى صلاح محسن الذي سدد تسديدة قوية علت المرمى

36' ركلة حرة مباشرة للأهلي نفذها وليد سليمان، تصدى لها حارس النصر بصعوبة.

30' مرور نصف ساعة من مجريات الشوط الاول ولازال التعادل السلبي يسيطر.

27' ضغط أهلاوي مستمر بحثًا عن هدف التقدم.

23' أووووه تألق حارس النصر، بعدما تصدى لتسديدة صلاح محسن، وفي نفس اللعبة تصدى لتسديدة أخرى من ناصر ماهر.

20' تسديدة قوية من صلاح محسن، ولكنها تمر بجوار منطقة الجزاء.

16' محاولات من لاعبي الأهلي لفك دفاعات النصر، ولكن دون خطورة على المرمى.

12' مرور أكثر من عشر دقائق من عمر اللقاء، ولازال التعادلي السلبي يسيطر وسط سيطرة وضغط من لاعبي الأهلي.

8' محاولة للأهلي عن طريق وليد سليمان وكرة عرضية ولكنها تصل سهلة لحارس النصر.

4' تسديدة من طاهر محمد طاهر تصدى لها حارس النصر.

والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة.

تشكيل الأهلي:

التشكيل| 4-3-3

على لطفي

أحمد نبيل كوكا - رامي ربيعة - سعد سمير - أحمد رمضان بيكهام

أكرم توفيق - ناصر ماهر - وليد سليمان

طاهر محمد طاهر - مروان محسن - صلاح محسن.

على الجانب الآخر، النصر بشكل عام يعاني هذا الموسم في دوري الدرجة الثانية، ما يبشر الأهلي أن مهمته لن تكون صعبة، وإن كانت مفاجآت الكأس لا تزال واردة بقوة.

الأهلي يستهل حملته بالدفاع عن لقبه أمام النصر، خاصة بعد عودته من فوز على سيمبا في دوري أبطال أفريقيا وصعوده لدور الثمانية من البطولة.

أعزائي المتابعين أهلا ومرحباًا بكم في البث المباشر لمباراة الأهلي والنصر، ضمن مباريات دور الـ 32 لكأس مصر، والمقامة على استاد السلام (الأهلي).