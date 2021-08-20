الأهلي والمصري: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة الأهلي ضد المصري في الجولة الـ 32 في الدوري المصري الممتاز 2020-2021

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الأهلي 4 × 2 المصري

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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90+5' نهاية المباراة بفوز الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدفين.

90' الحكم يحتسب خمس دقائق وقت محتسب بدل ضائع.

88' محاولات على استحياء من المصري، لتقليص الفارق.

85' خمس دقائق تفصلنا على نهاية المباراة.

82' جووووووووووووووووووووول هدف رابع للاهلي بعد كرة طولية وصلت إلى حسين الشحات، الذي مررها بدوره إلى كهربا الذي وضع الكرة في الشباك.

76' توقف المبارة للراحة وشرب المياه.

73' تسديدة قوية من البديل ديانج ولكنها تمر بسلام على مرمى المصري.

66' هدوء في أحداث المباراة وانحصار اللعب في وسط الملعب.

60' مرور ربع ساعة من الشوط الثاني والأهلي متقدم بثلاثة أهداف لهدفين.

57' هجمة للمصري من الجانب الأيسر، لعبها أحمد شديد قناوي قابلها جريندو بتسديدة ولكنها خرجت بعيدًا عن المرمى.

49' عرضية من الجانب الأيمن للأهلي، قابلها صلاح محسن برأسية ولكنها مرت بعيدًا عن المرمى.

46' والآن مع انطلاق الشوط الثاني من المباراة.

45+3' نهاية الشوط الأول بتقدم الاهلي بثلاثة أهداف لهدفين.

45+2' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووول شوط أول مجنون، وهدف ثالث للأهلي عن طريق حسين الشحات بمجهود فردي رائع توغل من الجانب الأيمن ولعب الكرة أرضية سكنت الشباك.

45' الحكم يحتسب ثلاث دقائق وقت محتسب بدل ضائع.

42' جووووووووووووووووووووووووووول هدف التعادل للمصري، عن طريق احمد رفعت من علامة الجزاء.

39' أووووووه الحكم يحتسب ركلة جزاء للمصري، بعد العودة لتقنية الفيديو ووجود تدخل من عمرو السولية على احمد رفعت.

36' جوووووووووووووووووووووووول هدف التقدم للأهلي عن طريق طاهر محمد طاهر، بعد عرضية من حسين الشحات قابلها طاهر برأسية قوية سكنت الشباك.

32' جووووووووووووووووووووووووول هدف التعادل للمصري، بعد عرضية من الجانب الأيسر وصلت إلى عمر كمال الذي أطلق تسديدة قوية تصدى لها الشناوي، ولكنها سقطت من يده ودخلت الشباك.

30' مرور نصف ساعة من عمر الشوط الاول.

21' أووووووووه فرصة خطيرة للمصري، بعد عرضية وصلت إلى عمر كمال الذي صوب تصويبة قوية تصدى لها الشناوي بثبات.

15' مرور ربع ساعة من مجريات الشوط الأول والأهلي متقدم بهدف دون رد.

9' جوووووووووووووووووول الهدف الأول في المباراة للأهلي برأسية صلاح محسن، بعد عرضية من الجانب الأيسر لعبها علي معلول.

5' أوووووووووووه طوفان هجمات الأهلي يستمر، وهذه المرة هجمة مرتدة ومرر صلاح محسن الكرة لحسين الشحات الذي سدد تسديدة قوية أبعدها ثروت بصعوبة.

3' بداية خطييرة في المباراة للأهلي، وعرضية من الجانب الأيسر قابلها أفشة بتسديدة قوية تصدى لها عصام ثروت.

والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة.

تشكيل الأهلي:

التشكيل| 4-2-3-1

محمد الشناوي

علي معلول - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - أكرم توفيق

عمرو السولية - حمدي فتحي

حسين الشحات - محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر

صلاح محسن

📋| اليكم تشكيل فريقنا لمواجهة المصري في الدوري 🦅



🔴|#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/ug8h6swzhr — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) August 20, 2021

تشكيل المصري:

التشكيل| 4-2-3-1

عصام ثروت

أحمد شديد قناوي- أحمد شوشة- عمرو موسى- كريم العراقي

فريد شوقي - حجاج عويس

أحمد رفعت - جريندو - عمر كمال

أحمد جمعة

أما المصري فيقدم مستويات جيدة في الموسم الجاري ويحتل المركز الثالث خلف الأهلي والزمالك برصيد 49 نقطة، إلا أنّه خسر في آخر مباراتين له بالدوري أمام المصري وبيراميدز.

الأهلي سقط في فخ التعادل السلبي أمام طلائع الجيش ليترك الزمالك في الصدارة وحيدًا وبفارق 4 نقاط عنه.

أهلاً ومرحبًا بكم في التغطية المباشرة لمباراة الأهلي والمصري ضمن مباريات الجولة الـ 32 في الدوري المصري الممتاز 2021، والتي تقام في ستاد الإسكندرية