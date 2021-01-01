الأهلي والمريخ: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لمباراة الأهلي والمريخ ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا على استاد القاهرة

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الأهلي 3 × 0 المريخ

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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90+3' نهاية المباراة بفوز الأهلي بثلاثة أهداف دون رد على حساب المريخ.

89' الحكم يحتسب ثلاث دقائق وقت محتسب بدل ضائع.

87' عرضية من الجانب الأيسر للأهلي نفذها جونيور أجاي استقبلها البديل أحمد رمضان بيكهام وصوب بعدها تسديدة قوية أبعدها الحارس منجد النيل عن مرماه.

84' هدوء في أحداث المباراة وسط سيطرة من لاعبي الأهلي، وانحصار اللعب في وسط الملعب.

80' عشر دقائق على نهاية الشوط الثاني والمباراة، والنتيجة تشير إلى تقدم الأهلي بثلاثية دون رد.

78' لاعب المريخ يلعب الركنية، ويبعدها الأهلي وتتحول إلى هجمة مرتدة سريعة وصلت إلى والتر بواليا الذي مرر الكرة إلى أجاي وانفرد بالمرمى وسدد ولكن كرته تمر بجانت القائم بقليل.

77' أووووووه فرص خطرة للمريخ وتألق الشناوي الذي يحافظ على نظافة مرماه، ركنية من الجانب الأيسر للمريخ تألق الشناوي وتصدى للكرة على مرتين، وتتحول الكرة إلى ركنية أخرى.

72' جوووووووووووووووول الهدف الثالث للأهلي عن طريق والتر بواليا بعد تمريرة من عمرو السولية استغلها بواليا الذي انفرد بمرمى المريخ ووضع الكرة في الشباك.

69' ركلة حرة لصالح الأهلي نفذها محمد مجدي أفشة قابلها السولية بتسديدة ولكن الدفاع يبعدها عن مناطق الخطورة.

63' جوووووووووووووووول الهدف الثاني للأهلي عن طريق كهربا، بعد تمريرة متقنة من جونيور أجاي استغلها كهربا وتوغل بها لمنطقة جزاء المريخ وسدد الكرة في شباك منجد النيل.

60' سيطرة أهلاوية وسط تراجع من المريخ، وبحث لاعبي الأهلي عن الهدف الثاني.

57' جوووووووووووووووول الهدف الأول للأهلي عن طريق محمد مجدي أفشة بعد عرضية من الجانب الأيمن نفذها محمد هاني وقابلها أفشة برأسية سكنت شباك المريخ.

53' أوووووه فرصة خطيرة للاهلي بعد عرضية من الجانب الأيسر، وصلت الكرة إلى أفشة الذي مررها إلى جونيور أجاي وبدوره سددها تسديدة قوية ولكنها مرت بجوار القائم.

49' بداية قوية من الأهلي واستمرار السيطرة والبحث عن هدف التقدم، وتسديدة قوية من محمود وحيد ولكنها تمر بجوار مرمى منجد النيل.

46' انطلاق الشوط الثاني من المباراة.

45+1' نهاية الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين الأهلي والمريخ.

43' الحكم يحتسب دقيقة واحدة وقت محتسب بدل ضائع.

41' استمرار طوفان هجمات المارد الأحمر، وهذه المرة تسديدة من محمد هاني، ولكنها تمر اعلى العارضة بقليل.

35' أوووه فرصة خطرة للاهلي عن طريق عمرو السولية الذي سدد تسديدة قوية من عمرو السولية ولكنها تمر بجوار القائم الأيمن.

32' تسديدة قوية من والتر بواليا ولكن الدفاع يتصدى لها ويبعدها عن مرماه.

30' ربع ساعة تفصلنا على نهاية الشوط الأول من المباراة، مع استحواذ وسيطرة من الاهلي.

27' أووووه فرصة خطيرة للأهلي عن طريق محمود كهربا الذي سدد تسديدة قوية ولكن منجد النيل يتصدى لها ويحافظ على نظافة شباكه.

25' التعادل السلبي لازال يسيطر على اجواء المباراة مع محاولات مستمرة من لاعبي الأهلي ولكن دون جديد.

20' هجمة خطيرة للأهلي وبعد كرة طولية وصلت إلى أفشة الذي توغل داخل منطقة جزاء المريخ وسدد بقوة وتدخل مدافع المريخ في الوقت المناسب ليبعد الخطوة عن مرمى فريقه.

17' ركلة ركنية لصالح المريخ من الجانب الأيمن كادت أن تشكل خطورة لولا خروج الشناوي وإبعاد الكرة عن منطقة جزاءه في الوقت المناسب.

15' عدة تمريرات بين لاعبي الأهلي ووصلت الكرة في النهاية إلى كهربا الذي استلم الكرة على صدره داخل منطقة جزاء المريخ وسدد ولكن كرته تعلو المرمى.

12' مرور أكثر من عشر دقائق على أحداث الشوط الأول واستمرار التعادل السلبي، مع سيطرة من الأهلي ولكن بدون خطورة.

8' هدوء في أحداث المباراة وانحصار اللعب في وسط الملعب.

5' أول فرص اللقاء الخطرة من نصيب الأهلي، بعد عرضية من الجانب الأيسر هيئها بواليا لزميله أفشة الذي قابلها برأسية ولكنها تمر بجوار قائم مرمى المريخ.

والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة.

تشكيل المريخ:

التشكيل| 4-4-2

منجد النيل

عبد الرحمن كرنقو - أمير كمال – صلاح نمر – أحمد آدم

ضياء محجوب – التاج يعقوب – سعيدي كيويوني – ويند بانجا بامبارا

بكري المدينة – سيف تيري

تشكيل الأهلي:

التشكيل| 4-2-3-1

محمد الشناوي

محمود وحيد - بدر بانون - ياسر إبراهيم - محمد هاني

عمرو السولية - أليو ديانج

جونيور أجاي - محمد مجدي أفشة - محمود كهربا

والتر بواليا.

إليكم تشكيل فريقنا أمام نادي المريخ السوداني 🦅



🔴 #يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/0ealC6ovFp — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) February 16, 2021

على الجانب الآخر، المريخ يريد افتتاح مشواره في دور المجموعات، بالخروج بنتيجة إيجابية من العاصمة المصرية القاهرة، تساعده في مشواره للتأهل إلى دور الثمانية من البطولة.

المارد الأحمر يدخل اللقاء، بهدف بداية مشواره في الحفاظ على لقبه الذي حققه في النسخة الأخيرة، ومعانقة الأميرة الأفريقية للمرة العاشرة في تاريخية، بمعنويات مرتفعة بعد حصوله على برونزية كأس العالم للأندية قبل أيام.

الأهلي يستضيف المريخ في أولى مباريات الفريقين، لحساب المجموعة الاولى من البطولة والتي تضم فيتا كلوب، وسيمبا بالإضافة إلى الأهلي والمريخ.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر لمباراة الأهلي أمام المريخ في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، على ملعب القاهرة الدولي.