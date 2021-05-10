تابع لحظة بلحظة البث المباشر الكتابي لمباراة الأهلي والزمالك في الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز 2020-2021 والتي يستضيفها ستاد القاهرة الدولي

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الأهلي 1 × 1 الزمالك

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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95' نهاية الشوط الثاني واللقاء.

93' مروان حمدي يدخل بدلاً من زيزو.

92' خطيييييييييييييرة للأهلي بعرضية من خطأ من اليمين تمر من الجميع ويبعدها عبد الشافي ببراعة.

90' الحكم يضيف 4 دقائق كوقت محتسب بدلاً من الضائع.

82' محمود علاء يتدخل بقوة على أفشة ويتحصل على بطاقة صفراء.

80' حازم إمام يمرر كرة من على يمين منطقة الجزاء للداخل، فيتركها زيزو لساسي الذي يقابلها بتسديدة تمر من على يمين الشناوي.

80' التعاااااااااااااااااااادل للزمالك عن طريق ساسي.

⏱️79' | التبديل الثالث و الرابع 🔄

نزول محمد عبد الشافي و خروج أحمد فتوح 🔼🔽

نزول اسلام جابر و خروج أوباما 🔼🔽

الزمالك 0 / 1 الأهلى pic.twitter.com/ck0zsXwp8f — Zamalek SC (@ZSCOfficial) May 10, 2021

79' إسلام جابر وعبد الشافي يدخلان بدلاً من فتوح وأوباما.

⏱77 | 🔄 التبديل الثاني والثالث للفريق



➡ وليد سليمان - مروان محسن

⬅ طاهر محمد - محمد شريف



🔴 #يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/56CHlkOxLS — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) May 10, 2021

78' مروان محسن يدخل بدلاً محمد شريف، ووليد سليمان يدخل بدلاً من طاهر محمد طاهر

76' أحداد يرسل عرضية من اليمين يعترضها هاني ويشتتها.

72' السولية يرسل كرة أمامية تصل لصلاح محسن الذي ينفرد بعواد ويراوغه ثم يرسل الكرة للمرمى الخاوي.

72' جووووووووووووووووووووول أول للأهلي عن طريق صلاح محسن.

⏱️69' | التبديل الأول و الثاني 🔄

نزول حازم امام و خروج حمزة المثلوثي 🔼🔽

نزول حميد أحداد و خروج شيكابالا 🔼🔽

الزمالك 0 / 0 الأهلى #Zamalek #MostTitledIn20C | #الزمالك_أولًا_واخيرًا pic.twitter.com/sYbeQLwwse — Zamalek SC (@ZSCOfficial) May 10, 2021

70' حازم إمام يدخل بدلاً من المثلوثي، وأحداد يدخل بدلاً شيكابالا.

67' أوووووووووووووووووو.. أفشة يرسل بينية رائعة لشريف الذي يلمس الكرة ويحولها للمرمى، فتمر من بين قدمي عواد وتلمسه وتتحول إلى ركنية.

66' صلاح محسن يرسل تسديدة من على يسار نقطة الجزاء بعد أن وصلت له الكرة من السولية، لكنها تمر عالية إلى ضربة مرمى.

⏱64' | 🔄 التبديل الأول للفريق



➡ صلاح محسن

⬅ حسين الشحات



🔴 #يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/SRgApZdAov — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) May 10, 2021

64' تبديل أول للأهلي بدخول صلاح محسن بدلاً من الشحات.

64' محمد شريف يتقدم بالكرة في اليسار ثم يرسل تسديدة مقوسة تمر بعيدة إلى ضربة مرمى.

59' زيزو يمرر كرة في يمين منطقة الجزاء للمثلوثي الذي يرسل عرضية تمر من الجميع.

58' عرضية رااااااائعة من اليمين عن طريق زيزو تمر من على رأس أوباما فيطير لها بنشرقي ويحول الكرة بقدمه للمرمى، لكن بعيدة إلى ضربة مرمى.

56' الأهلي يرد الخطورة، حيث يرسل أفشة عرضية من خطأ من اليسار، لكن الكرة تمر من على قدم بانون وتمر إلى ضربة مرمى.

54' محمود علاء يرسل عرضية أرضية من يسار منطقة الجزاء تمر من أوباما وتجد يد الشناوي.

53' خطيييييييييرة للزمالك بتوغل من زيزو في يمين منطقة الجزاء، حيث يرسل تسديدة يسارية يبعدها الشناوي.

49' بدية هادئة للشوط الثاني، ولا سيطرة لفريق على مجريات اللقاء.

46' بداية الشوط الثاني..

49' نهاية الشوط الأول...

45' الحكم يضيف 3 دقائق كوقت محتسب بدلاً من الضائع.

42' شيكابالا يراوغ أيمن أشرف في اليمين، فيتدخل عليه أشرف بقوة ويتحصل على بطاقة صفراء.

42' الشحات يرسل عرضية من اليمين إلى القائم الثاني، يقابلها أفشة بتسديدة تصل سهلة ليد عواد.

39' مرتدة سريييييعة للأهلي يقودها شريف الذي يمرر الكرة لأفشة ثم ينطلق إلى يسار منطقة الجزاء ويسترد الكرة ثم يقابلها بتسديدة تصطدم بعلاء وتخرج للركنية.

34' شريييييييف يهرب بالكرة في اليمين ثم يرسل عرضية أرضية للشحات الذي يرسل تسديدة أرضية تمر بمحازاة القائم الأيسر.

33' سيطرة للزمالك في هذه الأثناء، وتراجع للأهلي.

28' الحكم يشير لاستئناف اللعب.

25' اللعب متوقف لعلاج طاهر محمد طاهر بعد تداخل بينه وبين المثلوثي.

22' ساسي يتحصل على البطاقة الصفراء الأولى في المباراة بعد تدخل قوي على السولية.

20' خطيييييييييييرة للزمالك بتوغل بالكرة في يمين منطقة الجزاء من شيكابالا الذي يرسل تسديدة على طريقته يعترضها الشناوي، فتسقط الكرة لبنشرقي الذي يتابعها بتسديدة ضعيفة يبعدها الشناوي على مرتين.

16' فتوح يرسل عرضية من اليسار يبعدها الدفاع، فتصل الكرة لطارق حامد الذي يرسل تسديدة تمر بعيدة إلى ضربة مرمى.

12' شيكابالا يتوغل بالكرة في يمين منطقة الجزاء ثم تطول منه وتخرج إلى ضربة مرمى.

7' الشحات يتوغل في يمين منطقة الجزاء ثم يحاول المراوغة، لكن فتوح يفتك الكرة.

6' خطأ دفاعي من رامي ربيعة والكرة تصل لبنشرقي الذي يحاول المراوغة، لكن بانون يبعد الكرة.

4' السولية يمرر كرة لشريف الذي يرسل تسديدة تمر إلى ضربة مرمى.

3' الشحات ينطلق بكرة في اليمين ثم يمررها لهاني الذي يرسل عرضية يبعدها الدفاع.

1' بداية الشوط الأول والمباراة..

تشكيل الأهلي:

اليكم تشكيل فريقنا لمواجهة الزمالك في إطار منافسات بطولة الدوري🦅💪



🔴|#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/pk6hozgGsG — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) May 10, 2021

تشكيل الزمالك:

يحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 44 نقطة من 20 مباراة، ويأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 40 نقطة من 18 مباراة.

ستكون هذه المباراة هي الثانية بين الفريقين في هذا الموسم، ومن المتوقع أن لا تكون الأخيرة، وفي مباراة الدور الأول التي لُعبت منذ أسابيع فاز المارد الأحمر على الجار اللدود بهدفين لهدف.

تتمتع مباراة القمة بشعبية كبيرة في جميع أنحاء الوطن العربي، وعلى غرار الكلاسيكو الإسباني، ينقسم محبو كرة القدم نع صافرة بدايتها إلى قسمين، أحمر بلون قميص النادي الأهلي، وأبيض بلون قميص نادي الزمالك.

أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الأهلي والزمالك في الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز بستاد القاهرة الدولي.