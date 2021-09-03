الأهلي والاتحاد يعترضان على آلية دعم الأندية السعودية

لماذا يعترض الأهلي والاتحاد على تلك الآلية؟

أكدت تقارير صحفية، على أن ناديي الأهلي والاتحاد، يدرسان خلال الوقت الحالي، لتقديم اعتراضًا على الآلية الجديدة، التي سيتم اتباعها في استراتيجية دعم الأندية السعودية، بشأن الحضور الجماهيري.

وكانت وزارة الرياضة قد أعلنت منذ يومين عن استراتيجية دعم الأندية السعودية، بشأن الحضور الجماهيري في مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ما هي استراتيجية دعم الأندية السعودية؟

وكانت وزارة الرياضة قد أعلنت عن مقدار الدعم وآلية توزيع الدعم المادي على الأندية السعودية، بشأن الحضور الجماهيري في مدرجات مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وزارة الرياضة حددت مبلغ مليون ريال لكل نادٍ كحد أقصى لكل مباراة، على أن يحصل على هذا الدعم 15 نادي فقط، بشرط حضور أكثر من 90% من سعة الملعب.

وحددت وزارة الرياضة أيضًا مبلغ 750 ألف ريال، على نسبة حضور أكثر من 75% من سعة الملعب المستضيف للمباريات، ومبلغ 500 ألف ريال على نسبة حضور أكبر من 60%.

وحددت وزارة الرياضة أيضًا مبلغ 250 ألف ريال، على نسبة حضور أكبر من 50% من سعة الملعب، ومبلغ 100 ألف ريال على نسبة حضور أكبر من 30% من سعة الملعب.

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وتم تحديد سعة الملعب، بناء على السعة المعتمدة للحضور الجماهيري من الجهات المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا.

لماذا يعترض الأهلي والاتحاد على استراتيجية دعم الأندية؟

وأشارت صحيفة "عكاظ" السعودية، إلى أن إدارتا الأهلي والاتحاد، لديهما النية لتقديم اعتراض على الآلية الجديدة التي سيتم اتباعها في استراتيجية دعم الأندية، والخاصة بتحديد نسبة الحضور الجماهيري أكبر من 90% على مبلغ مليون ريال.

وتسعى إدارتي الأهلي والاتحاد للحفاظ على حقوقها في الحصول على كامل الدعم من جانب وزارة الرياضة، خاصة وأن الجماهير لم تحضر بكثافة في المدرجات.

ومن المنتظر أن يتم الاعتراض خلال الساعات القليلة المقبلة، على أن تتخذ وزارة الرياضة القرار المناسب بخصوص هذا الشأن.

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