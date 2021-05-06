الأهلي والاتحاد السكندري: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الجولة 20 من الدوري المصري الممتاز 2020-2021، والمقامة في ستاد الإسكندرية

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الاتحاد السكندري 1 × 2 الأهلي

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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90+4' نهاية المباراة بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف.

90+2' جووووووووووووووووووووووووووووووووول هدف تقليص الفارق للاتحاد عن طريق محمد الصباحي، بعد كرة طولية لعبها خالد الغندور، وسددها الصباحي في شباك الأهلي.

88' الحكم يحتسب أربع دقائق وقت محتسب بدل ضائع.

86' تسديدة قوية من عمرو السولية ولكن الكرة تخرج بعيدة وتتحول إلى ركلة مرمى للاتحاد.

80' هدوء في أحداث اللقاء، وسيطرة نسبية لأصحاب الأرض ولكن دون خطورة على مرمى الشياطين الحمر.

75' أخطر فرص الاتحاد، ركلة حرة مباشرة على مشارف منطقة الجزاء، لعبها السيد سالم، ولكن الشناوي يتألق ويتصدى لها ويحافظ على نظافة مرماه.

70' محاولات على استحياء من الاتحاد، وكرة طولية إلى رزاق سيسيه ولكن الشناوي يخرج من مرماه ويمسك بالكرة قبل أن تصل إلى اللاعب الإيفواري.

63' أوووووووووووه الحكم يلغي هدف ثالث للأهلي سجله بدر بانون، لوجود تسلل على المدافع المغربي.

60' سيطرة واستحواذ من الأهلي بعد هدفي التقدم، وتراجع لاعبي الاتحاد.

55' جووووووووووووووووووووووووووول الهدف الثاني للأهلي، برأسية محمد مجدي أفشة بعد عرضية من الجانب الأيمن لعبها حسين الشحات وقابلها أفشة برأسية في الزاوية اليسرى لمرمى صبحي.

50' جوووووووووووووووووووووووووول الهدف الأول في اللقاء، بتوقيع بدر بانون من علامة الجزاء بعد لعب كرة أرضية قوية في يسار المرمى.

48' أووووووه الحكم محمود البنا يحتسب ركلة جزاء للأهلي، بعد تدخل داميون لوي على مروان محسن، وسقوط مهاجم الاهلي داخل منطقة جزاء الاتحاد

46' بداية الشوط الثاني من المباراة.

45+3' نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

45+2' ركلة حرة مباشرة للأهلي لعبها أفشة ولكن دفاع الاتحاد يحولها إلى ركنية.

43' الحكم يحتسب دقيقتين وقت محتسب بدل ضائع.

40' عرضية للاهلي من الجانب الأيمن أبعدها دفاع الاتحاد ووصلت إلى عمرو السولية الذي سدد تسديدة أرضية مرت إلى خارج المرمى.

37' أووووووووه أخطر فرص اللقاء حتى الآن من نصيب الأهلي، عدة تمريرات بين لاعبي الأهلي ولعب أفشة الكرة إلى حسين الشحات الذي سدد تسديدة ضعيفة مرت بجوار قائم زعيم الثغر.

30' نصف ساعة من الشوط الأول، وانحصار الكرة في وسط الملعب معظم الأوقات.

26' ركنية للاتحاد من الجانب الأيسر، تم لعبها بشكل قصير إلى عمار حمدي الذي استلم الكرة وراوغ وسدد كرة قوية ارتطمت في الشباك الخارجية لمرمى الشناوي.

22' مرور أكثر من ثلث ساعة على الشوط الأول والتعادل السلبي يسيطر على النتيجة.

18' كرة طولية من الشناوي حارس الأهلي، كادت أن تغالط صبحي وتصل إلى حسين الشحات ولكن صبحي يتدارك الموقف ويمسك الكرة بسهولة.

14' عدة تمريرات بين لاعبي الأهلي، وصلت إلى مروان محسن الذي سدد تسديدة على مرمى زعيم الثغر ولكن تصدى لها صبحي بسهولة.

10' مرور عشر دقائق من الشوط الأول، وبداية سريعة من الطرفين، ولكن دون تهديد حقيقي على أي من المرميين.

7' أول فرص اللقاء الخطرة وتسديدة قوية من أليو ديانج من خارج منطقة جزاء الاتحاد، تصدى لها محمد صبحي.

والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة.

تشكيل الاتحاد السكندري:

التشكيل| 4-5-1

محمد صبحي

السيد سالم- داميون لوي- محمود رزق- عمار حمدي

أحمد نبيل مانجا - مروان عطية- خالد الغندور- هشام صلاح- عبد السميع إبراهيم

إيمانول أكوي