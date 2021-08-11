الأهلي والإسماعيلي: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي في الجولة الـ 30 في الدوري المصري الممتاز 2020-2021

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الإسماعيلي 0 × 0 الأهلي

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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تشكيل الإسماعيلي:

التشكيل| 4-4-2

محمد فوزي

محمد عادل- مصطفى الفرماوي- مروان الصحراوي- باهر المحمدي

محمد صادق- محمد حسن- محمود عبد العاطي دونجا- أحمد مصطفى

شكري نجيب- فخر الدين بن يوسف

تشكيل الأهلي:

التشكيل| 4-2-3-1

محمد الشناوي

علي معلول - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - أكرم توفيق

عمرو السولية - أليو ديانج

أجاي - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات

محمد شريف

اليكم تشكيل الأهلي لمواجهة الإسماعيلي في الدوري 🦅🔥💪

🔴|#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/oIZiSFqK3X — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) August 11, 2021

الإسماعيلي ومنذ أن تولى إيهاب جلال مهمة تدريبه وتحسن مستواه كثيرًا، ونجح في الوصول إلى النقطة 33 في المركز الحادي عشر، ويريد مواصلة نجاحاته والخروج بنتيجة إيجابية أمام المارد الأحمر ليحسن مركزه في جدول الترتيب.

الأهلي لا يريد التفريط في أي نقطة، في صراعه مع الزمالك على ترتيب الدوري، وسيدخل اللقاء بشعار لا بديل عن الفوز، لضمان العودة للمركز الأول والذي خطفه منه الزمالك بعد الفوز على الاتحاد السكندري.

أهلاً ومرحبًا بكم في التغطية المباشرة لمباراة الأهلي والإسماعيلي ضمن مباريات الجولة الـ 29 في الدوري المصري الممتاز 2021، والتي تقام في ستاد الإسكندرية.