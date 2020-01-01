ثنائية مروان وفتحي تُهدي الأهلي انتصارًا صعبًا على وادي دجلة

الفريق اقترب أكثر من لقب الدوري المصري

حقق النادي الأهلي انتصاره الثالث على التوالي منذ الخسارة أمام الزمالك، وذلك بهدفين نظيفين على وادي دجلة ضمن الجولة الـ24 من الدوري المصري.

ولم يُقدم الفريق الأحمر الأداء المنتظر على مدار شوطي اللقاء، ولم يستطع صناعة الكثير من المحاولات الهجومية والفرص الخطيرة على مرمى منافسه الذي قدم أداءً جيدًا إلى حد كبير.

وأهدر الأنجولي جيرالدو أولى فرص الأهلي في اللقاء، وبعده أضاع محمد مجدي أفشة فرصة محققة بعدما تمكن محمد عبد المنصف من التصدي لتسديدته من ركلة جزاء احتسبت لوجود لمسة يد ضد لاعب وادي دجلة.

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الأهلي لم يتأخر كثيرًا في افتتاح النتيجة بعد ركلة الجزاء الضائعة، إذ سجل مروان محسن هدف التقدم برأسية جميلة عند الدقيقة الـ42 وبه انتهى الشوط الأول.

بداية الشوط الثاني جاءت هادئة من الطرفين قبل أن يكسر خالد رضا هذا الهدوء عند الدقيقة الـ64 بإحراز هدف التعادل لوادي دجلة، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل عقب العودة لتقنية الفيديو.

وبعد عدة محاولات جيدة من الطرفين، نجح حمدي فتحي في قتل اللقاء تمامًا وحسمه لصالح الأهلي بتسديدة صاروخية عند الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.