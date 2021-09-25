الأهلي وإنبي: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة الأهلي ضد إنبي في دور الـ 16 لكأس مصر 2020-21، والمقام على استاد الإسكندرية

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الأهلي 1 × 0 إنبي

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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90+4' نهاية المباراة بفوز الأهلي بهدف دون رد وتأهله لدور الثمانية من كأس مصر.

90+2' هدف أبيض للأهلي، عن طريق حسام حسن الذي وصلت إليه تسديدة وليد سليمان ولكنه في وضع تسلل.

90' الحكم يحتسب أربع دقائق وقت محتسب بدل ضائع.

87' سيطرة أهلاوية في الدقائق الأخيرة من المباراة وتبادل التمريرات بين لاعبي الشياطين الحمر.

84' تسديدة قوية من أليو ديانج، تمر خارج مرمى إنبي.

80' عشر دقائق تفصلنا على نهاية المباراة، والأهلي متقدم بهدف دون رد.

73' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الهدف الأول للأهلي عن طريق صلاح محسن، بعد تمريرة من محمد مجدي أفشة.

67' أوووووه فرصة خطيرة للأهلي، أحمد عبد القادر استلم تمريرة داخل منطقة جزاء إنبي تصدى لها محمود جاد ببراعة.

63' تسديدة قوية من أفشة ولكنها تخرج إلى ركلة مرمى.

56' ركلة حرة مباشرة للأهلي لعبها أفشة ومرت بسلام على مرمى إنبي.

51' محاولات من الأهلي ولكنها لم تصل إلى مستوى الخطورة المطلوبة.

46' انطلاق الشوط الثاني من المباراة.

45+3' نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الأهلي وإنبي

45+2' ركلة حرة للأهلي من الجانب الأيسر قابلها شريف برأسية ولكنها مرت بجوار القائم.

44' الحكم يحتسب ثلاث دقائق وقت محتسب بدل ضائع.

37' أوووووووه أخطر فرص اللقاء من نصيب الأهلي، عرضية من الجانب الأيسر قابلها أفشة بتسديدة ارتطمت في الشباك الخارجية للفريق البترولي.

30' مرور نصف ساعة من أحداث الشوط الأول.

28' عرضية متقنة من أفشة من الجانب الأيسر مرت من الجميع ولكن فشل أحمد عبد القادر في التعامل معها وخرجت إلى ركلة مرمى.

25' عرضية من علي معلول من الجانب الأيسر قابلها شريف برأسية وصلت سهلة للحارس محمود جاد.

21' سيطرة أهلاوية على أحداث المباراة ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى إنبي.

15' مرور ربع ساعة من الشوط الأول والتعادل السلبي يسيطر على النتيجة.

6' ركلة حرة مباشرة للأهلي من مشارف منطقة الجزاء، لعبها معلول ولكنها مرت أعلى المرمى بسلام.

والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة..

تشكيل إنبي:

التشكيل| 4-4-2

محمود جاد

علي فوزي – محمد إسماعيل – إبراهيم القاضي – أحمد العجوز

زياد كمال – مصطفى جمال – مهاب ياسر – مصطفى شكشك

إبراهيم جلال - حسام عرفات

تشكيل الأهلي:

التشكيل| 4-2-3-1

محمد الشناوي

علي معلول - بدر بانون - أيمن أشرف - أكرم توفيق

عمرو السولية - أليو ديانج

كهربا - محمد مجدي أفشة - أحمد عبد القادر

محمد شريف

اليكم تشكيل فريقنا لمواجهة إنبي ضمن منافسات بطولة كأس مصر 🦅🔝💪#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/85xOyw0H6U — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) September 25, 2021

الأهلي يدخل المباراة، بهدف لا بديل عن الفوز للحفاظ على لقبه في مشواره الصعب، ومصالحة جماهيره عقب خسارة لقب السوبر لحساب طلائع الجيش، ولقب الدوري لحساب الغريم التقليدي الزمالك.

على الجانب الآخر، إنبي يدخل المباراة بدون أي ضغط وسيعمل على استغلال الحالة التي يمر بها المارد الأحمر مؤخرًا ويهدف لحجز بطاقته في الدور القادم على حساب الأهلي.

أهلاً ومرحبًا بكم في التغطية المباشرة لمباراة الأهلي وإنبي في كأس مصر2020-21، والذي يقام على الإسكندرية.