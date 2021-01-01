الأهلي وإنبي: مباشر لحظة بلحظة

تابع لحظة بلحظة البث المباشر الكتابي لمباراة الأهلي أمام إنبي في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة عشر لبطولة الدوري المصري الممتاز،..

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الأهلي 3 × 1 إنبي

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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90+4' نهاية المباراة بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

90+1' محمود جاد يواصل التألق، ويتصدى لهجمة خطيرة من الأهلي بعد كرة عرضية وصلت إلى مهاجم الشياطين الحمر ولكن جاد أبعدها عن مرماه.

89' الحكم يحتسب أربع دقائق وقت محتسب بدل ضائع.

85' خمس دقائق تفصلنا عن نهاية المباراة، والنتيجة تشير إلى تقدم الأهلي بثلاثة أهداف لهدف.

82' استفاقة من لاعبي الأهلي في الدقائق الأخيرة للسيطرة على الدقائق المتبقية في المباراة.

77' أوووووووووووووه فرصة خطيرة للأهلي كرة طولية وصلت إلى أفشة الذي انفرد بمرمى محمود جاد وسدد تسديدة أرضية ولكن حارس إنبي يتألق ويتصدى لها.

75' كرة عرضية من الحانب الأيمن للأهلي لعبها حسين الشحات، وصلت إلى البديل طاهر محمد طاهر في الجانب الأيسر الذي استلمها وسدد تسديدة قوية ولكنها خرجت إلى ركلة مرمى.

69' أووووووووووه فرصة خطيرة لإنبي، وتسديدة قوية من ريكو من خارج منطقة الجزاء، ولكنها تمر بجوار القائم الأيسر للشناوي.

63' أووووووووووه عرضية خطيرة لإنبي من الجانب الأيمن لعبها علي فوزي، ولكن سعد سمير يبعدها في الوقت المناسب قبل أن تصل للمهاجم.

59' توقف المباراة لإصابة سعد سمير.

55' جووووووووووووووووووووووووول الهدف الأول لإنبي عن طريق رامي صبري من علامة الجزاء، بعدما نفذها بقوة في الزاوية اليمنى لمرمى الشناوي.

54' أووووووووووووووه ركلة جزاء لإنبي، يحتسبها الحكم محمود عاشور بعد العودة لتقنية الفيديو ووجود التحام بين سعد سمير ورامي صبري، وبطاقة صفراء على مدافع الأهلي.

51' مرور أكثر من خمس دقائق على انطلاق الشوط الثاني، وسيطرة من إنبي.

46' انطلاق الشوط الثاني من المباراة.

📸| ملخص الشوط الأول حسين الشحات يتقدم في الثواني الأولى بهدف رائع ،وشريف يعزز التقدم بهدف ولا أروع ، والسولية يضرب ولا يبالي 🔥🦅💪



🔴| #يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/UxgbQYwoU9 — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) April 24, 2021

45+2' نهاية الشوط الأول بتقدم الاهلي بثلاثة أهداف دون رد.

45+1' أوووووووه فرصة أخيرة خطرة للأهلي، بينية من أفشة وصلت إلى رمضان بيكهام الذي توغل من الجانب الأيمن وسدد تسديدة قوية ولكن كرته ترتطم في الشباك الخارجية.

45' الحكم يحتسب دقيقتين وقت محتسب بدل ضائع.

43' جووووووووووووووووووووول هدف ثالث للأهلي، عن طريق عمرو السولية بتسديدة صاروحية من مشارف منطقة الجزاء، بعد ركلة حرة مباشرة مررها أفشة للسولية.

40' ضغط من لاعبي إنبي ومحاولات لتسجيل هدف تقليص الفارق، واعتماد لاعبي الأهلي على الكرات الطولية خلف دفاع إنبي.

36' أووووووووه هدف أول لإنبي عن طريق مصطفى شلبي، ولكن يتم الغائه بعد العودة لتقنية الفيديو لوجود لمسة يد على لاعب إنبي وحصوله على بطاقة صفراء.

30' مرور نصف ساعة من الشوط الأول.

28' أوووووووه فرصة خطيرة للأهلي بعد بينية من مشارف منطقة الجزاء وصلت إلى أفشة الذي سدد تسديدة أرضية قوية تصدى لها جاد بصعوبة وأمنها الدفاع.

26' ركلة حرة مباشرة للأهلي من الجانب الأيمن، لعبها أفشة بشكل عرضي وقابلها كهربا برأسية تصدى لها محمود جاد بسهولة.

22' محاولات إنبي تستمر ولكنها لم تصل إلى مستوى الخطورة المطلوبة على مرمى الأهلي، وهذه المرة تسديدة من مصطفى شكشك وتمر بسلام على مرمى الشناوي.

18' أووووووووه أخطر فرص إنبي حتى الآن، تسديدة قوية من جون أوكوكا ولكنها تمر بجوار القائم وتخرج إلى ركلة مرمى.

15' مرور ربع ساعة من مجريات الشوط الاول، والنتيجة تشير لتقدم المارد الأحمر بهدفين دون رد.

10' أوووووووه الأهلي يسجل هدف ثالث أبيض بأقدام محمد مجدي أفشة، ولكن الحكم يلغيه لوجود تسلسل.

8' دخول إنبي لأجواء المباراة بعد الهدفين المبكرين، ومحاولة وتهديد مرمى الأهلي بتسديدة من الجانب الأيمن ولكنها تمر بجوار القائم.

3' جووووووووووووووووووووووووووول الهدف الثاني للأهلي، بنفس طريقة الهدف الأول كرة طولية من وسط الملعب لعبها حسين الشحات، استقبلها محمد شريف وسدد بقوة في الزاوية اليسرى لمرمى إنبي.

1' جووووووووووووووووووووووووووول بعد نصف دقيقة من بداية المباراة كرة طولية من وسط ملعب الأهلي قابلها حسين الشحات بتسديدة من لمسة واحدة سكنت شباك إنبي.

والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الاهلي وإنبي في الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز بملعب بتروسبورت.