الأهلي v أسوان

الأهلي وأسوان: مباشر لحظة بلحظة

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الأهلي - إنبي
تابع لحظة بلحظة أحداث مباراة الأهلي ضد أسوان في الجولة العشرين من منافسات الدوري المصري الممتاز، والمقرر إقامتها على ملعب القاهرة الدولي..

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الأهلي - الإنتاج - أفشة

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    الآن بداية المباراة! هل ينجح الأهلي في العودة إلى الانتصارات؟ سنرى ما ستصنعه كتيبة فايلر.

    تشكيل الأهلي:

    التشكيل | 4-2-3-1
    محمد الشناوي
    علي معلول - أيمن أشرف - محمود متولي - أحمد فتحي
    عمرو السولية - حمدي فتحي
    أحمد الشيخ - محمد مجدي قفشة - جيرالدو
    جونيور أجاي

     يخوض الأهلي اللقاء بعد تعادل مع فريق الإنتاج الحربي في آخر لقاءاته في الدوري، وهذا التعادل غير مؤثر في جدول ترتيب الدوري المصري لكنه مؤثر في جمهور المارد الأحمر الذي اعتاد على المكسب وبالأخص هذا الموسم بعد تحقيق 16 فوز متتالي في الدوري.

    أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في التغطية المباشرة الكتابية لمباراة الأهلي وأسوان في الجولة العشرين من الدوري المصري على ستاد القاهرة الدولي.

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