الأهلي يُسدد مستحقات برانكو إيفانكوفيتش تفاديًا لعقوبات الفيفا

كان سمو الأمير بن مشعل قد أعلنه تكفله بقيمة الشرط الجزائي في عقد برانكو

ماجد جزر

أكدت تقارير صحفية قيام سمو الأمير منصور بن مشعل، المشرف العام على فريق الأهلي السعودي الأول لكرة القدم، بسداد مستحقات المدير الفني الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، مدرب الفريق السابق.

وجاءت نتيجة مباراة الأهلي والوحدة والتي حقق فيها فرسان مكة الفوز على الراقي بهدفين لهدف ضمن الجولة الثالثة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لتكتب نهاية المدير الفني الكرواتي سريعًا مع الأهلي.

وجاء قرار التخلي عن برانكو عقب هجوم الجماهير عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك عدم ظهور الفريق بالشكل المُقنع تحت قيادته.

وكان سمو الأمير بن مشعل قد أعلنه تكفله بقيمة الشرط الجزائي في عقد برانكو من أجل رحيله عن قيادة الفريق خلال الفترة المُقبلة.

وجاء سداد قيمة مستحقات المدير الفني لتفادي تقديمه شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، وتعرض النادي لأي عقوبات.

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يُذكر أن النادي الأهلي مازال يبحث عن مدير فني لخلافة برانكو، حيث يقود الفريق حاليًا المدرب الوطني صالح المحمدي ولكن بشكل مؤقت.