غياب الشحات وأجايي و19 لاعبًا في قائمة الأهلي لمواجهة المقاصة

صالح جمعة وأيمن أشرف كذلك يغيبان

أعلن السويسري رينيه فايلر؛ المدير الفني للأهلي المصري، قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة، غدًا الأربعاء.

المباراة من المقرر أن تقام في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد السلام، ضمن الجولة الـ11 من الدوري المصري الممتاز.

وشهدت القائمة غياب الثنائي حسين الشحات والنيجيري جونيور أجايي، إثر تعرضهما للإصابة خلال مواجهة بلاتينيوم الزيمبابوي، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

بينما تم استبعاد لاعب الوسط صالح جمعة، لأسباب فنية، ويغيب المدافع أيمن أشرف، للإيقاف لتراكم البطاقات.

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وضم فايلر 19 لاعبًا هم:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير.

في الدفاع: أحمد فتحي – محمد هاني – محمود متولي – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – علي معلول.

في الوسط: أليو ديانج – عمرو السولية – حسام عاشور – وليد سليمان – محمد مجدي "أفشة" – أحمد الشيخ – جيرالدو.

في الهجوم: مروان محسن – وليد أزارو – صلاح محسن.

يذكر أن الشياطين الحمر يحتلون صدارة جدول الترتيب برصيد 24 نقطة، بينما يحل الفريق الفيومي في المركز الـ15 برصيد تسع نقاط.