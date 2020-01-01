في يوم ميلاده - علولو يفك شفرة المقاصة ويحافظ للأهلي على الصدارة

اللقاء شهد هدفين من معلول وأفشة

حقق الأهلي فوزًا صعبًا أمام مصر المقاصة بثنائية نظيفة، على ملعب السلام، ضمن الجولة الـ11 من الدوري المصري الممتاز.

الفريق الفيومي كاد أن يفتتح المباراة بهدف مبكر بعد مرور دقيقتين فقط من إطلاق صافرة البداية، بعدما استغل ميدو جابر خطأ من وسط ملعب الشياطين الحمر، ليمرر كرة بينية إلى القادم من الخلف عمرو مرعي، لينفرد تمامًا بمحمد الشناوي؛ حارس الأحمر، إلا أن مرعي تسديدته غير متقنة ومرت بغرابة بجوار القائم.

ورد الأهلي في الدقيقة 15 بعد تمريرات قصيرة، سلم علي معلول الكرة إلى محمد مجدي "أفشة" داخل منطقة الجزاء، سددها قوية، لكنها مرت أعلى العارضة.

ومن تسديدة أخرى بأقدام أفشة أيضًا في الدقيقة 24، ضاع هدف ثاني على المارد الأحمر، من ركلة حرة مباشرة بالقرب من حدود منطقة الجزاء إلا أن تسديدته مرت بجوار القائم الأيسر.

وقبل نهاية الشوط بخمس دقائق، تواصل إهدار الفرص من جانب لاعبي الأهلي، إذ توغل أليو ديانج بمهارة فردية إلى داخل منطقة الجزاء وانفرد تمامًا بالمرمى إلا أنه سدد بغرابة بجوار القائم بقليل.

وفي الدقيقة 55 من عمر المباراة، تألق محمود حمدي؛ حارس مرمى المقاصة، وتصدى لرأسية متقنة قوية من عمرو السولية من داخل منطقة الجزاء.

حارس الفريق الفيومي زاد عن مرماه ببراعة من جديد وتصدى بشكل رائع لتسديدة قوية من مروان محسن الذي كان منفردًا تمامًا بالمرمى.

وشهدت الدقيقة 74 إحراز التونسي على معلول الهدف الأول للشياطين الحمر من ضربة جزاء، احتسبت نتيجة لمسة يد.

وأضاف أفشة الهدف الثاني للمارد الأحمر في الدقيقة 80 بعدما تسلم تمريرة رائعة من ديانج، انطلق بها إلى حدود منطقة الجزاء ثم سددها قوية في الشباك.

وفي الدقيقة 83، تراجع حكم المباراة عن احتساب ضربة جزاء لصالح المقاصة، حيث أشار له الحكم الخامس بأن هناك لمسة يد على ميدو جابر قبل عرقلة المدافع رامي ربيعة له.

وفي اللحظات الأخيرة، أنقذ الحارس حمدي مرماه ببراعة شديدة من رأسية قوية قريبة المدى من مروان محسن، ليمنع تسجيل الهدف الثالث للأحمر.

الفوز رفع رصيد الشياطين الحمر إلى النقطة 27 ليواصل حفاظه على الصدارة، بينما تجمد رصيد الفريق الفيومي عند النقطة التاسعة في المركز الـ15 بجدول الترتيب.