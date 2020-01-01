الأهلي يُوضح موقفه من أزمة مؤمن زكريا

اللاعب يُعالج حاليًا

أدلى شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم الأهلي بتصريحات خاصة لقناة النادي الرسمي كشف خلالها كافة التفاصيل الخاصة بموقف النادي تجاه أزمة لاعبه السابق "مؤمن زكريا" والذي يمر بحالة صحية صعبة ويُعالج حاليًا.

أزمة مؤمن زكريا أثيرت كثيرًا في الإعلام خلال الفترة الماضية، وقد اتهم البعض النادي الأهلي بتجاهل اللاعب والتخلي عنه بعد معاناته من مرض في الأعصاب يمنعه من لعب كرة القدم.

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شريف فؤاد أكد على حرص الأهلي الكبير على مساعدة مؤمن زكريا رغم أنه لا يرتبط بعقد مع الفريق وغير مقيد في قائمته، نظرًا لظروفه الصحية الصعبة ولعطائه الكبير للأهلي.

مضيفًا "أثير الكثير من اللغط مؤخرًا حول ابننا مؤمن زكريا لاعب الأهلي، لهذا وجب التوضيح لأن غياب المعلومات أعطى البعض فرصة للاجتهاد سواء بحسن نية سوء نية".

تابع "مجلس إدارة الأهلي وحرصًا على مؤمن زكريا غير المرتبط بعقد مع النادي وغير المسجل في قائمته مر بظروف صحية صعبة ونتمنى أن يُنعم الله عليه بالشفاء ليعود لممارسة حياته بشكل طبيعي".

"الأهلي اجتمع في 28 يناير الماضي وقرر تحمل نفقات علاج مؤمن زكريا، وقد تم إرسال خطاب للجهة الإدارية يوم 30 يناير، أي بعد انعقاد المجلس بيومين، لطلب الموافقة على المساهمة بمبلغ مليون و200 ألف جنيه في نفقات علاج مؤمن".

"هذه الأموال عامة وللإنفاق منها لابد من العودة للجهة الإدارية والحصول على موافقتها، وقد أرسل النادي وتحديدًا رئيسه محمود الخطيب إلى الوزير أشرف صبحي لطلب منح مؤمن 600 ألف جنيهًا مصريًا دفعة أولى لمساعدته، خاصة أنه من اللاعبين الذين خدموا الأهلي كثيرًا".

"وافق الوزير شريف صبحي على الأمر وتم استخراج "شيك" في 15 فبراير 2020، أي منذ ما يقرب من 45 يومًا، ويتواجد في النادي الأهلي انتظارًا لأن يستلمه مؤمن زكريا".