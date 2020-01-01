سيف زاهر يكشف عن معلومات جديدة بشأن مستقبل الدوري المصري

الدوري المصري متوقف حاليًا

كشف الإعلامي سيف زاهر عن معلومات جديدة بشأن مستقبل الدوري المصري المتوقف حاليًا بسبب إجراءات الحكومة المصرية لمكافحة انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وأوضح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم السابق أن هناك اتجاهًا داخل الاتحاد المصري الذي تقوده اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني لاستئناف الدوري المصري في الفترة القادمة وعدم إلغائه.

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الأهلي يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة جمعها من 17 مباراة، ويُطارده المقاولون العرب بنقاطه الـ33 من 18 مباراة، وقد لُعبت 18 جولة من الموسم.

سيف زاهر تحدث خلال إذاعة أون سبورت أف أم قائلًا عن مستقبل الدوري المصري "وصلتني معلومات مؤكدة حول وجود اتجاه داخل اتحاد كرة القدم المصري لاستئناف الدوري المصري خلال الفترة القادمة واستبعاد فكرة إلغاء النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا".

أضاف "هناك تحضيرات وترتيبات لوضع التصورات المناسبة بشأن مصير الدوري المصري في حال استقرار الأوضاع داخل مصر والسيطرة على فيروس كورونا".