تركي آل الشيخ يغير شعاره مع الأهلي ويؤكد: أفريقيا قريبة

ربما يكون دعمًا جديدًا في الصفقات!

لا يزال تركي آل الشيخ؛ مالك نادي ألميريا الإسباني ووزير الترفيه السعودي، يواصل تأكيدات زوال كافة أزماته مع الأهلي المصري، لكن هذه المرة برسالة غامضة.

الرئيس الشرفي السابق للقلعة الحمراء أعلن مؤخرًا تنازله عن كافة القضايا التي رفعها على مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، مؤكدًا عودته من جديد لدعم الأهلي. (طالع التفاصيل)

وفي الوقت نفسه، تصالح آل الشيخ مع جمهور الشياطين الحمر، محذرًا إياهم من محاولات الوقيعة بينهما. (طالع التفاصيل)

وكتب تركي آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "اللي يلعب معنا يتعور، ده الشعار الجديد … وأفريقيا قريبة".

ولم يحصد الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا منذ عام 2013، رغم وصوله للنهائي في العامين الأخيرين على التوالي.

ويستعد المارد الأحمر للاستهلال مشواره بدور المجموعات في البطولة الأفريقية بنوفمبر المقبل، حيث يقع في المجموعة الثانية رفقة النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.