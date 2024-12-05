يخطط لخطفه من الأهلي .. ماتياس يايسله يثير إعجاب فريق إنجليزي و"عقبة واحدة أمام الصفقة"!

هل تتم الصفقة في النهاية؟!..

في مفاجأة كبرى.. بات الألماني الشاب ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، "مرشحًا" للانتقال إلى الملاعب الإنجليزية، خلال الأيام القادمة.

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يايسله البالغ من العمر 36 سنة، يتولى تدريب النادي الأهلي منذ صيف عام 2023؛ حيث فشل في التتويج بأي لقب - حتى الآن -، محققًا 31 انتصارًا مقابل 11 تعادلًا و14 هزيمة.

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وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "givemesport" مساء اليوم الخميس، أن صناع القرار في نادي وست هام يونايتد الإنجليزي، طرحوا اسم يايسله؛ كأحد "المرشحين" لخلافة المدير الفني الإسباني جولين لوبيتيجي.

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الصحيفة كشفت عن أن إدارة وست هام اجتمعت يوم الأربعاء الماضي، وناقشت قرار إقالة لوبيتيجي، بعد تدهور نتائج الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الحالي 2024-2025؛ حيث يحتل المركز "الرابع عشر" في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإدارة، أعطت المدير الفني الإسباني فرصة أخيرة، في مواجهة وولفرهامبتون مساء الإثنين القادم، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"؛ قبل اتخاذ القرار النهائي.

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وإذا كان القرار النهائي هو إقالة جولين لوبيتيجي؛ فإن يايسله يحظى بإعجاب كبير من إدارة وست هام يونايتد؛ حيث يتم النظر إليه بأنه مدرب شاب ديناميكي بأفكار تقدمية، بالإضافة إلى نجاحاته السابقة في نادي رد بول سالزبورج النمساوي؛ وفقًا لما ذكرته مصادر "givemesport".

وتبقى الصعوبة - حسب نفس الصحيفة -؛ هي الرسوم المالية التي سيضطر النادي الإنجليزي لدفعها إلى الأهلي؛ خاصة أن المدير الفني الألماني الشاب، يرتبط بعقد مع الفريق الأول لكرة القدم حتى 30 يونيو 2026.

لذلك.. أعلنت الصحيفة أن الإنجليزي جراهام بوتر، المدير الفني السابق للعملاق المحلي تشيلسي؛ يظل هو أقوى "المرشحين" لقيادة وست هام يونايتد؛ وسط ترحيب شخصي من المدرب نفسه، بخوض هذه التجربة.