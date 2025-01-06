بعد قرار تسجيليهما في قائمة الأهلي .. ماتياس يايسله يختبر هذا الثنائي!

يايسله قرر الاستعانة بهذا الثنائي فيما تبقى من منافسات في الموسم الحالي..

اتخذ ماتياس يايسله، المدير الفني للنادي الأهلي، قرارًا حاسمًا، استعدادًا لعودة الفريق الأول لاستئناف المباريات الرسمية مجددًا، بعد فترة توقف دامت شهرًا تقريبًا؛ بسبب مشاركة المنتخب الوطني في بطولة كأس الخليج "السادسة والعشرون".

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الأهلي يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، مساء يوم الجمعة القادم، ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

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ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، قرر يايسله إشراك الثنائي إزجيان إليوسكي ومحمد المجحد، بـ"التشكيل الأساسي" للفريق الأهلاوي الأول لكرة القدم ضد الوكرة، في المباراة الودية مساء اليوم الإثنين.

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الصحيفة كشفت عن أن مشاركة هذا الثنائي في "التشكيل الأساسي"؛ تأتي من أجل الوقوف على جاهزيتيهما في المواجهة التجريبية الوحيدة، خلال المعسكر التحضيري في قطر؛ حيث تقرر إعادة تسجيليهما مجددًا، في النصف الثاني من الموسم الرياضي الحالي.

وأسقطت إدارة الأهلي اسم المجحد، في بداية الموسم الرياضي الحالي 2024-2025، بعد تعرضه للإصابة؛ بينما لم يتم تسجيل إليوسكي في قائمة الفريق الأول، بسبب الرغبة في الاستغناء عنه نهائيًا.

جدير بالذكر أن يايسله تمسك بإعادة تسجيل إليوسكي؛ من أجل الاستفادة من خدماته في مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة؛ حيث حجز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي رسميًا.