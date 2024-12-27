"حدد 3 صفقات شتوية وأثار الجدل بتلميحات عن مستقبل روبرتو فيرمينو!" .. ماتياس يايسله يعلن خطته في الأهلي

هذا ما يسعى إليه يايسله في 2024-2025!..

كشف ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن خطته في الميركاتو الشتوي "يناير 2025"، وما تبقى من منافسات خلال الموسم الرياضي الحالي.

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الأهلي خسر لقب السوبر السعودي، مطلع الموسم الرياضي الحالي 2024-2025، قبل توديع كأس خادم الحرمين الشريفين؛ مع احتلال "المركز الخامس" في جدول ترتيب دوري روشن للمحترفين، والتأهل إلى ثمن نهائي مسابقة النخبة الآسيوية.

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وفي هذا السياق.. اعترف يايسله في تصريحات مع "givemesport"، بأن منافسة الفريق الأهلاوي على لقب دوري روشن السعودي، في الموسم الرياضي الحالي، أصبحت شبه مستحيلة.

وأكد المدير الفني الألماني الشاب أنه يرغب في قيادة الأهلي، للتتويج ببطولة النخية الآسيوية 2024-2025؛ قائلًا: "في أدوار خروج المغلوب كل شيء وارد.. نحن نملك الكثير من المواهب في فريقنا، وقادرون على التتويج باللقب".

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وعلى الرغم من ذلك.. اعتبر أن عدم تتويج الراقي ببطولة النخبة الآسيوية في الموسم الحالي، لن يكون أزمة كبيرة؛ لأن الهدف الأساسي هو تحسين الأداء، ووضع خطة متوسطة وطويلة الأمد للسيطرة على الألقاب.

وبخصوص الميركاتو الشتوي.. أعلن ماتياس يايسله استهدافه 3 صفقات جديدة؛ هي: "جناح أيسر، لاعب ارتكاز وظهير أيسر"، متمنيًا أن تقوم الإدارة الأهلاوية بتلبية طلباته؛ لأنه لم يكن سعيدًا بما حصل في سوق الانتقالات الصيفي الماضي.

وعكس جميع التقارير التي أفادت بإصراره على الاستغناء عن اللاعب؛ أشاد يايسله بنجمه روبرتو فيرمينو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، ملمحًا إلى استمراره في صفوف قلعة الراقي.

وقال يايسله: "فيرمينو لاعب مهم لنا في الحاضر والمستقبل.. لقد واجه صعوبات كبيرة للغاية في الفترة الماضية؛ لكنه نجح في تخطيها، وإظهار إمكاناته الفنية داخل أرضية الملعب".

إشادة مدرب الأهلي بالنجم البرازيلي لم تقتصر على الجونب الفنية فقط؛ بل امتدح سلوك اللاعب واحترافيته، وذلك بعدم خلقه أي مشكلة؛ على الرغم من أنه أجلسه كثيرًا على دكة البدلاء.

جدير بالذكر أن فيرمينو انضم إلى الأهلي صيف عام 2023، قادمًا من صفوف نادي ليفربول؛ حيث سجل 15 هدفًا وصنع 10 آخرين، خلال 53 مباراة رسمية في مختلف المسابقات المحلية والخارجية.