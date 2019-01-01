محاولات لتنظيم مباراة ودية بين الأهلي وليفربول

قد تلعب المباراة هذا العام أو القادم

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

وقع أهلي جدة بقيادة رئيسه أحمد الصائغ يوم أمس عقد رعاية جديد يمتد لمدة 3 سنوات مع شركة "أم جي موتورز".

وأفادت المصادر الصحفية أن الشركة بدأت اتصالات مع إدارة ليفربول لتنظيم مباراة ودية بينه وبين الأهلي في السعودية، خاصة أنها ترعى كذلك للنادي الإنجليزي.

بطل الدوري السعودي يُتوج على ملعبه

وتجري المحادثات حاليًا حول تحديد موعد مبدئي للمباراة، إذ ربما يكون صعبًا إجرائها هذا العام نظرًا لمشاركة بطل أوروبا في كأس العالم للأندية.

ويدرس الطرفان إقامة اللقاء في يونيو أو يوليو القادمين، مع نهاية الموسم الحالي أو بداية مرحلة الإعداد للموسم الجديد.

يُذكر أن ليفربول تُوج بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، قبل أن يُضيف لألقابه لقب السوبر الأوروبي بالفوز على تشيلسي الأسبوع الماضي بركلات الجزاء الترجيحية بعد نهاية اللقاء بوقتيه الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2.

ويستعد الأهلي حاليًا لمواجهة العدالة يوم غدٍ الخميس في الجولة الأولى من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.