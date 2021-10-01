"الأهلي له فضل كبير على الهلال آسيويًا"

كيف منح الأهلي الهلال فرصة كبيرة

أكد الناقد الرياضي فلاح القحطاني، على أن النادي الأهلي له فضل كبير على الهلال ببطولة دوري أبطال آسيا الموسم الحالي، وذلك بعد وصول الزعيم إلى دور الربع نهائي للبطولة.

الهلال وصل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا، بعد الفوز على استقلال طهران الإيراني بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما في دور الـ16.

القحطاني قال خلال تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي" المذاع عبر قناة 24 الرياضية السعودية: "ترشيح الهلال للمشاركة في دوري أبطال آسيا، جاء بفضل جهتين".

الناقد الرياضي تابع: "الجهة الأولى هما الاتحادين السعودي والآسيوي، بعدما جنبا الزعيم من أي عقوبة بعد انسحابه النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال آسيا".

فلاح القحطاني واصل: "الجهة الثانية وراء ترشيح الهلال، هو النادي الأهلي، وذلك بعدما جاء ضمن أفضل الفرق التي احتلت المركز الثاني في دور المجموعات، على حسابه مواطنه الأهلي".

واحتل الأهلي المركز الثالث بالمجموعة الثالثة، خلف استقلال طهران الإيراني والدحيل القطري، ليفقد مقعده المؤهل إلى دور الـ16، ويحصل عليه الهلال باحتلاله المركز الثاني بالمجموعة الأولى، خلف استقلال دوشنبه.

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ويستعد الهلال لمواجهة فريق برسبوليس الإيراني مساء يوم السبت 16 أكتوبر الجاري، على ملعب مرسول بارك، بالعاصمة السعودية الرياض.