هل يعود كهربا إلى الاتحاد؟ المتحدث الرسمي يُجيب

المتحدث الرسمي باسم اتحاد جدة السعودي يتحدث عن إمكانية انتقال لاعب الأهلي محمود كهربا للنادي

نفى أحمد صادق دياب المتحدث الرسمي باستم اتحاد جدة السعودي وجود أي نية للتعاقد مع حسام عاشور قائد الأهلي المصري الذي أعلن النادي عدم تجديد عقده ورحيله بنهاية الموسم الجاري، لكنه في المقابل لم يُغلق الباب في وجه عودة زميله محمود كهربا.

ولعب كهربا بقميص الفريق السعودي موسمين بالإعارة من الزمالك، وقد حقق نجاحًا هائلًا خاصة في موسمه الأول الذي خاض به 20 مباراة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي سجل بهم 16 هدفًا وصنع هدفين، فيما نجح في إحراز 4 أهداف وصناعة 5 في 24 مباراة خلال الموسم الثاني.

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ولا يعيش اللاعب المصري وضعًا جيدًا مع الأهلي منذ انضمامه إليه في صفقة انتقال حر خلال سوق الانتقالات الشتوي الأخير، إذ لم يحصل على فرص كثيرة للعب ولم يدخل حسابات المدير الفني رينيه فايلر للتشكيل الأساسي، وأخيرًا تم إيقافه محليًا لنهاية الموسم ثم خُففت العقوبة لـ10 مباريات على خلفية أحداث لقاء السوبر المصري.

ذلك الأمر أظهر بعض الأخبار حول إمكانية عودة كهربا للدوري السعودي وتحديدًا اتحاد جدة، وقد رد دياب على تلك الأخبار قائلًا لبرنامج "نمبر وان" المذاع على فضائية النهار المصرية "كهربا كان نجمًا كبيرًا حين لعب مع الاتحاد، وقد اتسم بكافة المعايير والمقاييس المطلوبة من أي لاعب محترف".

أضاف "قرار التعاقد معه لا يعود لي أنا، بل للمدير الفني للاتحاد وإدارة النادي بالطبع. كهربا مرحب به في أي نادٍ بالطبع وفخر لأي فريق أن يضمه، لكن الأمر يعتمد على احتياجات الفريق الفنية ورغبة المدرب، ولذا لا أستطيع نفي أو تأكيد هذا الأمر".