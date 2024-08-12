"سيحطم أسطورة اليابان الأعلى في التاريخ" .. الكشف عن الراتب المعروض على فينيسيوس جونيور من الأهلي!

السعودية تخطط لـ"الصفقة الأضخم" في التاريخ..

استيقظ عشاق الرياضة في العالم أجمع، صباح اليوم الإثنين، على خبرٍ كـ"القنبلة"؛ عن تفاوض المملكة العربية السعودية مع الساحر البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح العملاق الإسباني ريال مدريد؛ لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في صيف العام الحالي.

فينيسيوس الذي يُعد أقوى المرشحين للفوز بجائزة "الكرة الذهبية"، في الثامن والعشرين من شهر أكتوبر القادم، يرتبط بعقد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، حتى 30 يونيو 2027، وبشرط جزائي يبلغ قيمته "المليار يورو".

وفي هذا السياق.. كشفت صحيفة "جلوبو"، مساء اليوم الإثنين، عن تفاصيل جديدة في عرض السعودية المقدم إلى فينيسيوس؛ لإقناعه بالانضمام إلى دوري روشن للمحترفين.

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الصحيفة البرازيلية الشهيرة أعلنت عرض السعودية، مبلغًا إجماليًا يُقدر بمليار يورو كـ"رواتب ومكافآت" لمدة 5 سنوات، على ساحر ريال مدريد البالغ من العمر 24 سنة.

أيضًا وحسب نفس الصحيفة.. سيكون فينيسيوس جونيور حال موافقته على العرض؛ "سفيرًا" للسعودية في بطولة كأس العالم 2034، والتي من المقرر أن تستضيفها المملكة على أراضيها.

هذا العرض؛ سيجعل فينيسيوس "أغلى رياضي في التاريخ"، متفوقًا على لاعب البيسبول الياباني شوهي أوتاني، المحترف في صفوف لوس أنجلوس دودجرز الأمريكي.

عقد شوهي أوتاني "الأضخم في تاريخ الرياضة"

خلال شهر ديسمبر من عام 2023.. وقع أوتاني على "أضخم عقد في تاريخ الرياضة" مع نادي لوس أنجلوس دودجرز، مقابل 700 مليون دولار لمدة 10 سنوات.

توقيع هذا العقد؛ جاء بعد التألق المبهر للنجم الياباني البالغ من العمر 30 سنة، في دوري البيسبول الأمريكي للمحترفين؛ خاصة في الأعوام الثلاثة الماضية "2021 و2022 و2023".

ويعتبر أوتاني أول لاعب في دوري البيسبول الرئيسي، يحقق 10 انتصارات و40 "ضربة منزلية" في موسم رياضي واحد، كما أنه أول لاعب في تاريخ الدوري، يفوز بجائزة الأفضل بالإجماع "مرتين".

وحصل شوهي أوتاني، على جائزة أفضل لاعب في بطولة العالم 2023؛ والتي قاد فيها المنتخب الياباني للتتويج باللقب، بعد الفوز على الولايات المتحدة الأمريكية.

جدير بالذكر أن أوتاني؛ هو صاحب أعلى مبيعات لـ"القمصان" في دوري البيسبول الأمريكي للمحترفين، ليكون أول ياباني في التاريخ يحقق ذلك.