قانوني يوضح موقف صفقات الأهلي الجديدة

تلقى مجلس إدارة النادي الأهلي السعودي برئاسة ماجد النفيعي، خبرًا صادمًا من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بتوقيع عقوبة عليه، قد تحرمه من التسجيل.

الميركاتو الصيفي السعودي من المقرر أن يغلق أبوابه منتصف ليل اليوم الثلاثاء، بعدما كان قد انطلق في 27 من يوليو الماضي.

وتعاقد الراقي مع خمس صفقات أجنبية خلال الصيف الجاري، هم: البرازيليان باولينيو ودانكلير بيريرا، الكرواتي فيليب براداريتش والمقدوني إزجيان أليوسكي.

ما هي عقوبة فيفا؟

وفقًا لصحيفة "الرياضية" فإن الاتحاد الدولي قرر حرمان النادي الجداوي من التسجيل، بسبب قضايا مستحقات، تم الحكم بها لصالح مدربي الفريق السابقين الصربي فلادان ميلويفيتش والسويسري كريستيان جروس.

وأشارت صحيفة "عكاظ" إلى أن المستحقات تبلغ قيمتها تسعة ملايين ريال، تسع الإدارة لسدادها في أقرب وقت ممكن.

هل يتم حرمان الأهلي من تسجيل صفقاته الجديدة؟

يبدو من الخبر أن كافة لاعبي الراقي الجدد لن يتمكنوا من المشاركة معه في الموسم الجاري إلا أن الخبير القانوني أحمد الأمير نفى ذلك تمامًا.

وكتب الأمير، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أي قرار يصدر من لجنة اوضاع اللاعبين بالفيفا بخصوص مبالغ مالية متأخرة وواجبة الدفع ومشروط بمنع التسجيل في حال عدم الدفع ، فذلك القرار لايصبح نهائي ومنفذ الا بعد مرور مهلة زمنية تقدر عادة بـ 45 يوم".

وأضاف: "في حال عدم السداد لا يفعل المنع الا من فترة التسجيل القادمة".

#للتوضيح#الاهلي



📌 أي قرار يصدر من لجنة اوضاع اللاعبين @FIFAcom بخصوص مبالغ مالية متأخرة وواجبة الدفع ومشروط بمنع التسجيل في حال عدم الدفع ، فذلك القرار لايصبح نهائي ومنفذ الا بعد مرور مهلة زمنية تقدر عادة بـ 45 يوم ؛ وفي حال عدم السداد لا يفعل المنع الا من فترة التسجيل القادمة https://t.co/VvfsBrEku7 — ⚖️ ⚽️ أحمد الأمير Ahmad Alamir (@AhmadAlamir1) August 31, 2021

ماذا قدم فلادان وجروس مع الأهلي؟

فلادان ميلويفيتش كان قد قاد الأهلي في الفترة من فبراير 2020 وحتى مارس 2021، وخلال 41 مباراة خاضها معه، حقق الفوز في 17 مباراة، وتعادل في ستة لقاءات، فيما خسر 18 مباراة أخرى.

أما جروس فقاد الراقي في ثلاث فترات؛ من يوليو 2014 وحتى يونيو 2016، ومن أكتوبر 2016 وحت يونيو 2017، وأخيرًا من أكتوبر 2019 حتى فبراير 2020.

وخلال 136 مباراة، حقق الأهلي مع المدرب السويسري الفوز في 92 مرة، وتعادل في 26 لقاء، وخسر 18 مرة.

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